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المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات.

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المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
06:57 PM

المغرب تسجل 395 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي للمصابين إلى 520423 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 9165، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 508210 حالات.

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