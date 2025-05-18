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"صحة عسير" توضح حقيقة "فيديو" لمبلغ مالي في كيس يحمل شعار "صحة المنطقة"

قالت إنه قد يكون ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه شخص يخرج مبلغًا ماليًا من كِيس يحمل شعار "صحة عسير".

وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إشارة إلى المقطع المتداول والذي يُظهر شخصًا يخرج مبلغًا ماليًا من كِيس يحمل شعار "صحة عسير" بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك".

وأضافت أنه "قد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع، ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

عسير صحة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير" توضح حقيقة "فيديو" لمبلغ مالي في كيس يحمل شعار "صحة المنطقة"
سبق

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه شخص يخرج مبلغًا ماليًا من كِيس يحمل شعار "صحة عسير".

وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إشارة إلى المقطع المتداول والذي يُظهر شخصًا يخرج مبلغًا ماليًا من كِيس يحمل شعار "صحة عسير" بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك".

وأضافت أنه "قد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع، ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:37 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:01 AM

"صحة عسير" توضح حقيقة "فيديو" لمبلغ مالي في كيس يحمل شعار "صحة المنطقة"

قالت إنه قد يكون ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع

A A A
رائد القرفي - أبها
5
23,660

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه شخص يخرج مبلغًا ماليًا من كِيس يحمل شعار "صحة عسير".

وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إشارة إلى المقطع المتداول والذي يُظهر شخصًا يخرج مبلغًا ماليًا من كِيس يحمل شعار "صحة عسير" بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك".

وأضافت أنه "قد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع، ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

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