شاهد بالفيديو: "حيا الله أبوسلمان".. احتفاء جماهيري بوصول ولي العهد إلى مقر "إكسبو"

تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة

التقطت عدسة الكاميرا مشهداً لاحتفاء جمع غفير من زوار معرض "إكسبو" بوصول ولي العهد إلى مقر الجناح السعودي، وتبادلهم التحية مع الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر في المقطع المرئي الذي نشرته قناة "الإخبارية" احتشاد عدد كبير من زوار المعرض لتحية ولي العهد، مرددين عبارات التحية: "حيا الله أبوسلمان"؛ ليبادلهم الأمير التحية بالإشارة بيديه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بكثافة، وعلق المغردون عليه بالفخر والاعتزاز بالأمير الشاب الذي اكتسب شعبية كبيرة في أرجاء الخليج.

وكان سمو ولي العهد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في زيارة رسمية في محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأت بسلطنة عُمان.