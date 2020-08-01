النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. مصادرة 500 كجم مواد غذائية مجهولة بأسواق عشوائية بالمسفلة

خلال الحملة التي قام بها مراقبو البلدية أمس على أماكن البيع العشوائي

صادرت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة "500 كجم" من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال الحملة التي قام بها مراقبو البلدية أمس على أماكن البيع العشوائي في النكاسة والكدوة وريع بخش بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي، أنّ ذلك يأتي امتداداً لخطط المتابعة الرقابية الشاملة التي تُنفذها البلدية على الأسواق العشوائية في المسفلة، بهدف متابعة سلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.
وأشار المهندس مكَّاوي إلى قيام قسم الرقابة الصحية بالوقوف على أحد المطابخ ضمن نطاق البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات نظراً لتدني مستوى النظافة العامة، وتكدس الذبائح في المسلخ، وعدم التزام المنشأة بتوفير الشهادات الصحية للعمالة.
وفي نطاق آخر أشار "مكَّاوي" إلى إغلاق أحد المخابز المخالفة واستدعاء مالكه لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وذلك لعدم تطبيق الإشتراطات الصحية، واستخدام أكياس النايلون للتعبئة بدلاً من الأكياس الورقية، مشيراً إلى ضبط عاملين بالمخبز يعملون دون شهادات صحية، ولا يرتدون الزي الرسمي، إضافةً إلى سوء الاهتمام بالنظافة الشخصية.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. مصادرة 500 كجم مواد غذائية مجهولة بأسواق عشوائية بالمسفلة
سبق

صادرت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة "500 كجم" من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال الحملة التي قام بها مراقبو البلدية أمس على أماكن البيع العشوائي في النكاسة والكدوة وريع بخش بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي، أنّ ذلك يأتي امتداداً لخطط المتابعة الرقابية الشاملة التي تُنفذها البلدية على الأسواق العشوائية في المسفلة، بهدف متابعة سلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.
وأشار المهندس مكَّاوي إلى قيام قسم الرقابة الصحية بالوقوف على أحد المطابخ ضمن نطاق البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات نظراً لتدني مستوى النظافة العامة، وتكدس الذبائح في المسلخ، وعدم التزام المنشأة بتوفير الشهادات الصحية للعمالة.
وفي نطاق آخر أشار "مكَّاوي" إلى إغلاق أحد المخابز المخالفة واستدعاء مالكه لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وذلك لعدم تطبيق الإشتراطات الصحية، واستخدام أكياس النايلون للتعبئة بدلاً من الأكياس الورقية، مشيراً إلى ضبط عاملين بالمخبز يعملون دون شهادات صحية، ولا يرتدون الزي الرسمي، إضافةً إلى سوء الاهتمام بالنظافة الشخصية.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:23 AM

مكة.. مصادرة 500 كجم مواد غذائية مجهولة بأسواق عشوائية بالمسفلة

خلال الحملة التي قام بها مراقبو البلدية أمس على أماكن البيع العشوائي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
397

صادرت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة "500 كجم" من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال الحملة التي قام بها مراقبو البلدية أمس على أماكن البيع العشوائي في النكاسة والكدوة وريع بخش بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي، أنّ ذلك يأتي امتداداً لخطط المتابعة الرقابية الشاملة التي تُنفذها البلدية على الأسواق العشوائية في المسفلة، بهدف متابعة سلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.
وأشار المهندس مكَّاوي إلى قيام قسم الرقابة الصحية بالوقوف على أحد المطابخ ضمن نطاق البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات نظراً لتدني مستوى النظافة العامة، وتكدس الذبائح في المسلخ، وعدم التزام المنشأة بتوفير الشهادات الصحية للعمالة.
وفي نطاق آخر أشار "مكَّاوي" إلى إغلاق أحد المخابز المخالفة واستدعاء مالكه لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وذلك لعدم تطبيق الإشتراطات الصحية، واستخدام أكياس النايلون للتعبئة بدلاً من الأكياس الورقية، مشيراً إلى ضبط عاملين بالمخبز يعملون دون شهادات صحية، ولا يرتدون الزي الرسمي، إضافةً إلى سوء الاهتمام بالنظافة الشخصية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,591
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,326

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة