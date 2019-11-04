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السعودية في "بورصة لندن السياحية".. واحتفال عالمي بمرور 40 عامًا

من خلال مشاركة "الهيئة العامة للسياحة" في الحدث الأكبر عالميًّا

يحتفل سوق السفر العالمي بلندن - وهو الحدث العالمي الأكبر في صناعة السفر على مستوى العالم - بمرور 40 عامًا على انطلاقته.

وتشارك السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في الحدث الذي انطلق اليوم الاثنين، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام.

وتهدف مشاركة السعودية إلى إظهار المكانة البارزة على المستويَيْن الإقليمي والدولي، وكذلك التعريف بالتطور والتنمية في السعودية، خاصة بعد إطلاق التأشيرات السياحية.

ويُعد المعرض من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة والاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر، وغيرها.

ويستقطب السوق مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، وتشارك فيه سنويًّا نحو 190 دولة ووجهة سياحية مشاركة. ومن بين المشاركين 11 دولة عربية.

ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى خمسة آلاف جهة. ويحضر المعرض سنويًّا ما يزيد على 3000 إعلامي و4500 خبير وأكثر من 50.000 زائر.

لندن سوق السفر العالمي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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السعودية في "بورصة لندن السياحية".. واحتفال عالمي بمرور 40 عامًا
سبق

يحتفل سوق السفر العالمي بلندن - وهو الحدث العالمي الأكبر في صناعة السفر على مستوى العالم - بمرور 40 عامًا على انطلاقته.

وتشارك السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في الحدث الذي انطلق اليوم الاثنين، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام.

وتهدف مشاركة السعودية إلى إظهار المكانة البارزة على المستويَيْن الإقليمي والدولي، وكذلك التعريف بالتطور والتنمية في السعودية، خاصة بعد إطلاق التأشيرات السياحية.

ويُعد المعرض من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة والاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر، وغيرها.

ويستقطب السوق مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، وتشارك فيه سنويًّا نحو 190 دولة ووجهة سياحية مشاركة. ومن بين المشاركين 11 دولة عربية.

ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى خمسة آلاف جهة. ويحضر المعرض سنويًّا ما يزيد على 3000 إعلامي و4500 خبير وأكثر من 50.000 زائر.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
11:26 PM

السعودية في "بورصة لندن السياحية".. واحتفال عالمي بمرور 40 عامًا

من خلال مشاركة "الهيئة العامة للسياحة" في الحدث الأكبر عالميًّا

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خالد خليل - الرياض
1
1,726

يحتفل سوق السفر العالمي بلندن - وهو الحدث العالمي الأكبر في صناعة السفر على مستوى العالم - بمرور 40 عامًا على انطلاقته.

وتشارك السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في الحدث الذي انطلق اليوم الاثنين، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام.

وتهدف مشاركة السعودية إلى إظهار المكانة البارزة على المستويَيْن الإقليمي والدولي، وكذلك التعريف بالتطور والتنمية في السعودية، خاصة بعد إطلاق التأشيرات السياحية.

ويُعد المعرض من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة والاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر، وغيرها.

ويستقطب السوق مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، وتشارك فيه سنويًّا نحو 190 دولة ووجهة سياحية مشاركة. ومن بين المشاركين 11 دولة عربية.

ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى خمسة آلاف جهة. ويحضر المعرض سنويًّا ما يزيد على 3000 إعلامي و4500 خبير وأكثر من 50.000 زائر.

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