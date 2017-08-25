النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا

يتوجب قبل شرائها التأكد من معلومات كفاءة الطاقة بمؤشرها الأخضر

تختلف سلوكيات أصحاب المركبات فيما يخص الحرص على توفير الوقود، أو عشوائية الاستهلاك، وأخيرًا التذبذب بين هذا وذاك، في المقابل ثبت أن اتباع التعليمات يرشد ويحقق وفرًا ملحوظًا.

ويتوجب قبل شراء المركبة التأكد من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة بمؤشرها الأخضر المقتصد للوقود، حيث تقاس كفاءة الطاقة للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك.

وفي جانب التوعية والتوفير على المستهلك، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هناك أربعة عوامل في حال تَجَنبها المستهلك فإنه يقلل من استهلاك الوقود، ومن هذه العوامل الوقوف بالأماكن المشمسة، وتحميل السيارة من الأعلى، وتشغيل المحرك عند الوقوف، وتشغيل جهاز التكييف والنوافذ مفتوحة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا
سبق

تختلف سلوكيات أصحاب المركبات فيما يخص الحرص على توفير الوقود، أو عشوائية الاستهلاك، وأخيرًا التذبذب بين هذا وذاك، في المقابل ثبت أن اتباع التعليمات يرشد ويحقق وفرًا ملحوظًا.

ويتوجب قبل شراء المركبة التأكد من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة بمؤشرها الأخضر المقتصد للوقود، حيث تقاس كفاءة الطاقة للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك.

وفي جانب التوعية والتوفير على المستهلك، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هناك أربعة عوامل في حال تَجَنبها المستهلك فإنه يقلل من استهلاك الوقود، ومن هذه العوامل الوقوف بالأماكن المشمسة، وتحميل السيارة من الأعلى، وتشغيل المحرك عند الوقوف، وتشغيل جهاز التكييف والنوافذ مفتوحة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
11:08 PM

4 عوامل تُسهم في هدر وقود المركبة.. التوفير يبدأ من هنا

يتوجب قبل شرائها التأكد من معلومات كفاءة الطاقة بمؤشرها الأخضر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
8,392

تختلف سلوكيات أصحاب المركبات فيما يخص الحرص على توفير الوقود، أو عشوائية الاستهلاك، وأخيرًا التذبذب بين هذا وذاك، في المقابل ثبت أن اتباع التعليمات يرشد ويحقق وفرًا ملحوظًا.

ويتوجب قبل شراء المركبة التأكد من معلومات بطاقة كفاءة الطاقة بمؤشرها الأخضر المقتصد للوقود، حيث تقاس كفاءة الطاقة للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك.

وفي جانب التوعية والتوفير على المستهلك، أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هناك أربعة عوامل في حال تَجَنبها المستهلك فإنه يقلل من استهلاك الوقود، ومن هذه العوامل الوقوف بالأماكن المشمسة، وتحميل السيارة من الأعلى، وتشغيل المحرك عند الوقوف، وتشغيل جهاز التكييف والنوافذ مفتوحة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,032
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,548

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة