"الخريف": محفزات اقتصادية مع عدد من الجهات لتفادي تبعات "كورونا"

بالتعاون مع الصندوق الصناعي وبنك الصادرات "حماية وتشجيع وحل معوقات"

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على عدد من المحفزات مع الصندوق الصناعي وبنك الصادرات ورسوم الجهات التابعة للمنظومة لتفادي التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا التي أثرت على معظم اقتصادات العالم.

ولفت "الخريف" في تغريدة بحسابه على "تويتر" إلى أنه "حرصًا من القيادة -حفظها الله- على الحد من التبعات الاقتصادية لكورونا؛ نعمل في منظومة الصناعة والتعدين على عدد من المحفزات مع الصندوق الصناعي وبنك الصادرات ورسوم الجهات التابعة للمنظومة".

وأضاف أن هناك عددًا من السياسات في جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات.. حمى الله بلادنا من كل مكروه.