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أكبر إعلان للترقيات بتاريخها.. "التعليم" تنهي إجراءات ترقية 12 ألف موظف وموظفة

قالت: وفقاً لمعايير الوزارة ولائحة الموارد البشرية التنفيذية.. عدالة في المفاضلة والترشيح

قالت وزارة التعليم، اليوم، إنها أنهت إجراءات ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك في أكبر إعلان للترقيات بتاريخ الوزارة.

تفصيلاً، أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12283 موظفاً وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، وذلك وفقاً للمعايير والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين في عملية المفاضلة والترشيح.

وأوضحت الوزارة أنّ عدد الترقيات المعلن عنها يمثّل أكبر عدد ترقيات في تاريخها، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة بمنسوبيها من الإداريين والإداريات، وتقديراً لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية، وبما يحفّزهم على الإبداع ورفع كفاءة العمل في المنظومة، بما يحقّق أهداف الوزارة الإستراتيجية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكّدت الوزارة أنّها وضعت خطةً لاستمرار عمليات الترقية وفقاً للضوابط والشروط المعلنة، مبينةً أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة تتيح شواغر وظيفية للترقية مستقبلاً، وتعزّز من فرص الترقية بشكل منتظم.

وأشارت الوزارة إلى أنّه منذ لحظة الإعلان عن معايير المفاضلة للترقيات تمّت تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات داخل نظام فارس، ومراجعة وتطوير وإعداد معايير وسياسات وإجراءات المفاضلة والترشيح، وتشكيل عدد من اللجان من قبل صاحب الصلاحية لحوكمة عمليات المفاضلة حتّى إصدار قرارات الترقية، مبينةً أنّه سيتم إرسال رسالة نصيّة لمَن صدرت قراراتهم، وعكس ذلك تباعاً في نظام فارس.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكبر إعلان للترقيات بتاريخها.. "التعليم" تنهي إجراءات ترقية 12 ألف موظف وموظفة
سبق

قالت وزارة التعليم، اليوم، إنها أنهت إجراءات ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك في أكبر إعلان للترقيات بتاريخ الوزارة.

تفصيلاً، أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12283 موظفاً وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، وذلك وفقاً للمعايير والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين في عملية المفاضلة والترشيح.

وأوضحت الوزارة أنّ عدد الترقيات المعلن عنها يمثّل أكبر عدد ترقيات في تاريخها، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة بمنسوبيها من الإداريين والإداريات، وتقديراً لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية، وبما يحفّزهم على الإبداع ورفع كفاءة العمل في المنظومة، بما يحقّق أهداف الوزارة الإستراتيجية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكّدت الوزارة أنّها وضعت خطةً لاستمرار عمليات الترقية وفقاً للضوابط والشروط المعلنة، مبينةً أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة تتيح شواغر وظيفية للترقية مستقبلاً، وتعزّز من فرص الترقية بشكل منتظم.

وأشارت الوزارة إلى أنّه منذ لحظة الإعلان عن معايير المفاضلة للترقيات تمّت تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات داخل نظام فارس، ومراجعة وتطوير وإعداد معايير وسياسات وإجراءات المفاضلة والترشيح، وتشكيل عدد من اللجان من قبل صاحب الصلاحية لحوكمة عمليات المفاضلة حتّى إصدار قرارات الترقية، مبينةً أنّه سيتم إرسال رسالة نصيّة لمَن صدرت قراراتهم، وعكس ذلك تباعاً في نظام فارس.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:29 AM
اخر تعديل
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
12:07 PM

أكبر إعلان للترقيات بتاريخها.. "التعليم" تنهي إجراءات ترقية 12 ألف موظف وموظفة

قالت: وفقاً لمعايير الوزارة ولائحة الموارد البشرية التنفيذية.. عدالة في المفاضلة والترشيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة التعليم، اليوم، إنها أنهت إجراءات ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وذلك في أكبر إعلان للترقيات بتاريخ الوزارة.

تفصيلاً، أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12283 موظفاً وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والملحقيات الثقافية، وذلك وفقاً للمعايير والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين في عملية المفاضلة والترشيح.

وأوضحت الوزارة أنّ عدد الترقيات المعلن عنها يمثّل أكبر عدد ترقيات في تاريخها، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة بمنسوبيها من الإداريين والإداريات، وتقديراً لجهودهم ومساهمتهم في العملية التعليمية، وبما يحفّزهم على الإبداع ورفع كفاءة العمل في المنظومة، بما يحقّق أهداف الوزارة الإستراتيجية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكّدت الوزارة أنّها وضعت خطةً لاستمرار عمليات الترقية وفقاً للضوابط والشروط المعلنة، مبينةً أن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة تتيح شواغر وظيفية للترقية مستقبلاً، وتعزّز من فرص الترقية بشكل منتظم.

وأشارت الوزارة إلى أنّه منذ لحظة الإعلان عن معايير المفاضلة للترقيات تمّت تهيئة البنية التحتية لبناء منظومة مستدامة للترقيات داخل نظام فارس، ومراجعة وتطوير وإعداد معايير وسياسات وإجراءات المفاضلة والترشيح، وتشكيل عدد من اللجان من قبل صاحب الصلاحية لحوكمة عمليات المفاضلة حتّى إصدار قرارات الترقية، مبينةً أنّه سيتم إرسال رسالة نصيّة لمَن صدرت قراراتهم، وعكس ذلك تباعاً في نظام فارس.

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