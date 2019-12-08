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الأم حضرت للمدرسة تسأل عن ابنتها فأصيبت بارتفاع للضغط .. هكذا تصرفت أصغر متطوعة

المبادرة الأجمل شهدتها قرية بضباء حظيت بتفاعل كبير بمنصات التواصل وإدارة التعليم بتبوك

سجلت أصغر متطوعة في فريق شار التطوعي التابع لابتدائية المويلح؛ إحدى قرى محافظة ضباء، مبادرة وصفت بالأجمل، وحظيت بتفاعل على مستوى إدارة تعليم المنطقة والمحافظة.

وقامت الفتاة الصغيرة باكتشاف حالة مرضية عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم، لإحدى الزائرات للمدرسة في أثناء حضورها للاطمئنان على وضع ابنتها الدراسي، وسجلت موعداً لها بناءً على طلبها عبر نظام موعد في المركز الصحي للقرية.

ونشرت المدرسة عبر حسابها على موقع "تويتر" قصة المتطوعة ولاقت تفاعلاً كبيراً من الجميع.

وذكرت قائدة المدرسة بسمة الغبان؛ لـ "سبق"، أن الزائرة حضرت مع انطلاقة اليوم الدراسي وشعرت في أثناء حديثها معي أنها تعاني إرهاقاً، وبما أن المدرسة لديها فريق شار التطوعي المدرب على قياس العلامات الحيوية من خلال عقد دورات لهم سابقة قامت إحدى الطالبات بقياس الضغط لها، وتبين أن لديها ارتفاعا في الضغط، وبناءً على رغبتها قام الفريق بحجز موعد لها على نظام موعد للمركز الصحي للقرية.

وأضافت الغبان؛ نهدف من فريق شار التطوعي أن تكون المدرسة بيئة منتجة لأفراد يبادرون بالعمل التطوعي من خلال إقامة مركز لتقديم الخدمات الصحية والتقنية التطوعية والمساعدة على الحالات الإنسانية الطارئة، وتوفير كوادر مهيأة ومنظمة لتقديم الخدمات التطوعية ومحققة لرؤية الوطن.

تبوك ارتفاع الضغط فريق شار التطوعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأم حضرت للمدرسة تسأل عن ابنتها فأصيبت بارتفاع للضغط .. هكذا تصرفت أصغر متطوعة
سبق

سجلت أصغر متطوعة في فريق شار التطوعي التابع لابتدائية المويلح؛ إحدى قرى محافظة ضباء، مبادرة وصفت بالأجمل، وحظيت بتفاعل على مستوى إدارة تعليم المنطقة والمحافظة.

وقامت الفتاة الصغيرة باكتشاف حالة مرضية عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم، لإحدى الزائرات للمدرسة في أثناء حضورها للاطمئنان على وضع ابنتها الدراسي، وسجلت موعداً لها بناءً على طلبها عبر نظام موعد في المركز الصحي للقرية.

ونشرت المدرسة عبر حسابها على موقع "تويتر" قصة المتطوعة ولاقت تفاعلاً كبيراً من الجميع.

وذكرت قائدة المدرسة بسمة الغبان؛ لـ "سبق"، أن الزائرة حضرت مع انطلاقة اليوم الدراسي وشعرت في أثناء حديثها معي أنها تعاني إرهاقاً، وبما أن المدرسة لديها فريق شار التطوعي المدرب على قياس العلامات الحيوية من خلال عقد دورات لهم سابقة قامت إحدى الطالبات بقياس الضغط لها، وتبين أن لديها ارتفاعا في الضغط، وبناءً على رغبتها قام الفريق بحجز موعد لها على نظام موعد للمركز الصحي للقرية.

وأضافت الغبان؛ نهدف من فريق شار التطوعي أن تكون المدرسة بيئة منتجة لأفراد يبادرون بالعمل التطوعي من خلال إقامة مركز لتقديم الخدمات الصحية والتقنية التطوعية والمساعدة على الحالات الإنسانية الطارئة، وتوفير كوادر مهيأة ومنظمة لتقديم الخدمات التطوعية ومحققة لرؤية الوطن.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
12:48 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
04:37 PM

الأم حضرت للمدرسة تسأل عن ابنتها فأصيبت بارتفاع للضغط .. هكذا تصرفت أصغر متطوعة

المبادرة الأجمل شهدتها قرية بضباء حظيت بتفاعل كبير بمنصات التواصل وإدارة التعليم بتبوك

A A A
بدر الجبل - تبوك
5
13,446

سجلت أصغر متطوعة في فريق شار التطوعي التابع لابتدائية المويلح؛ إحدى قرى محافظة ضباء، مبادرة وصفت بالأجمل، وحظيت بتفاعل على مستوى إدارة تعليم المنطقة والمحافظة.

وقامت الفتاة الصغيرة باكتشاف حالة مرضية عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم، لإحدى الزائرات للمدرسة في أثناء حضورها للاطمئنان على وضع ابنتها الدراسي، وسجلت موعداً لها بناءً على طلبها عبر نظام موعد في المركز الصحي للقرية.

ونشرت المدرسة عبر حسابها على موقع "تويتر" قصة المتطوعة ولاقت تفاعلاً كبيراً من الجميع.

وذكرت قائدة المدرسة بسمة الغبان؛ لـ "سبق"، أن الزائرة حضرت مع انطلاقة اليوم الدراسي وشعرت في أثناء حديثها معي أنها تعاني إرهاقاً، وبما أن المدرسة لديها فريق شار التطوعي المدرب على قياس العلامات الحيوية من خلال عقد دورات لهم سابقة قامت إحدى الطالبات بقياس الضغط لها، وتبين أن لديها ارتفاعا في الضغط، وبناءً على رغبتها قام الفريق بحجز موعد لها على نظام موعد للمركز الصحي للقرية.

وأضافت الغبان؛ نهدف من فريق شار التطوعي أن تكون المدرسة بيئة منتجة لأفراد يبادرون بالعمل التطوعي من خلال إقامة مركز لتقديم الخدمات الصحية والتقنية التطوعية والمساعدة على الحالات الإنسانية الطارئة، وتوفير كوادر مهيأة ومنظمة لتقديم الخدمات التطوعية ومحققة لرؤية الوطن.

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