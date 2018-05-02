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مردم أمانة جدة يستقبل مليونًا و48 ألف طن نفايات

ضمن خطط رفع مستوى الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضري:

استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال الربع الأول من عام 2018م الحالي حتى الـ 22 من إبريل الماضي، أكثر من مليون و48 ألف طن من النفايات والمخلفات، وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة لرفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة، وتفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأولت الأمانة مشروعات النفايات الصلبة وإعادة تدويرها أهمية بالغة وفق أفضل الممارسات العلمية، حيث تعمل من خلال مشروع تشغيل وصيانة مردم النفايات بوادي عسلاء على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في محافظة جدة بصورة مستمرة نتيجة الجهود التنموية المستمرة، وارتفاع معدل الزيادة السكانية ومعدل إنتاج الفرد من النفايات.

وتضمنت أجزاء المشروع: تشغيل وحدة فرز النفايات والتي تستقبل يوميًا نحو 2880 طنًا على مدار 16 ساعة عمل يوميًا، وتهدف إلى تقليص حجم النفايات الناتجة عن المخلفات البلدية الصلبة المتولدة يوميًا واستخلاص المادة العضوية بغرض إعادة تدويرها.

وجاء اختيار موقع مردم النفايات بوادي عسلاء، وفق معايير محددة، وأنشئ وفق تصميم هندسي ومخططات ومواصفات مفصلة ويتم تشغيله وفق خطة محددة حسب ضوابط الدفن الصحي المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتواصل أمانة جدة جهودها لرفع مستوى الإصحاح البيئي والحد من تأثير النفايات ومعالجة مظاهر التلوث البصري من خلال معالجة حاويات النظافة، إذ تم خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي حتى إبريل الماضي تغيير ٥٢.٣١٩ ألفًا من حاويات النظافة داخل الأحياء، في حين تستهدف تغيير نحو 70 ألف حاوية بنهاية العام الحالي.

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مردم أمانة جدة يستقبل مليونًا و48 ألف طن نفايات
سبق

استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال الربع الأول من عام 2018م الحالي حتى الـ 22 من إبريل الماضي، أكثر من مليون و48 ألف طن من النفايات والمخلفات، وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة لرفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة، وتفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأولت الأمانة مشروعات النفايات الصلبة وإعادة تدويرها أهمية بالغة وفق أفضل الممارسات العلمية، حيث تعمل من خلال مشروع تشغيل وصيانة مردم النفايات بوادي عسلاء على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في محافظة جدة بصورة مستمرة نتيجة الجهود التنموية المستمرة، وارتفاع معدل الزيادة السكانية ومعدل إنتاج الفرد من النفايات.

وتضمنت أجزاء المشروع: تشغيل وحدة فرز النفايات والتي تستقبل يوميًا نحو 2880 طنًا على مدار 16 ساعة عمل يوميًا، وتهدف إلى تقليص حجم النفايات الناتجة عن المخلفات البلدية الصلبة المتولدة يوميًا واستخلاص المادة العضوية بغرض إعادة تدويرها.

وجاء اختيار موقع مردم النفايات بوادي عسلاء، وفق معايير محددة، وأنشئ وفق تصميم هندسي ومخططات ومواصفات مفصلة ويتم تشغيله وفق خطة محددة حسب ضوابط الدفن الصحي المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتواصل أمانة جدة جهودها لرفع مستوى الإصحاح البيئي والحد من تأثير النفايات ومعالجة مظاهر التلوث البصري من خلال معالجة حاويات النظافة، إذ تم خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي حتى إبريل الماضي تغيير ٥٢.٣١٩ ألفًا من حاويات النظافة داخل الأحياء، في حين تستهدف تغيير نحو 70 ألف حاوية بنهاية العام الحالي.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
08:45 PM

مردم أمانة جدة يستقبل مليونًا و48 ألف طن نفايات

ضمن خطط رفع مستوى الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضري:

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال الربع الأول من عام 2018م الحالي حتى الـ 22 من إبريل الماضي، أكثر من مليون و48 ألف طن من النفايات والمخلفات، وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة لرفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة، وتفعيل المبادرة الوزارية والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني لمعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأولت الأمانة مشروعات النفايات الصلبة وإعادة تدويرها أهمية بالغة وفق أفضل الممارسات العلمية، حيث تعمل من خلال مشروع تشغيل وصيانة مردم النفايات بوادي عسلاء على تطبيق الأسس العلمية للتخلص من النفايات الصلبة التي يتنامى إنتاجها في محافظة جدة بصورة مستمرة نتيجة الجهود التنموية المستمرة، وارتفاع معدل الزيادة السكانية ومعدل إنتاج الفرد من النفايات.

وتضمنت أجزاء المشروع: تشغيل وحدة فرز النفايات والتي تستقبل يوميًا نحو 2880 طنًا على مدار 16 ساعة عمل يوميًا، وتهدف إلى تقليص حجم النفايات الناتجة عن المخلفات البلدية الصلبة المتولدة يوميًا واستخلاص المادة العضوية بغرض إعادة تدويرها.

وجاء اختيار موقع مردم النفايات بوادي عسلاء، وفق معايير محددة، وأنشئ وفق تصميم هندسي ومخططات ومواصفات مفصلة ويتم تشغيله وفق خطة محددة حسب ضوابط الدفن الصحي المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتواصل أمانة جدة جهودها لرفع مستوى الإصحاح البيئي والحد من تأثير النفايات ومعالجة مظاهر التلوث البصري من خلال معالجة حاويات النظافة، إذ تم خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي حتى إبريل الماضي تغيير ٥٢.٣١٩ ألفًا من حاويات النظافة داخل الأحياء، في حين تستهدف تغيير نحو 70 ألف حاوية بنهاية العام الحالي.

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