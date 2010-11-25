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"الغذاء والدواء" تحذّر من 5 منتجات حناء

لاحتوائها على نسبة بكتيريا وفطريات عالية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمسة منتجات من الحناء؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.

وقالت الهيئة إنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 5 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

ويحمل المنتج الأول اسم "حنة المراسم Henna Almarasim" بتاريخ إنتاج 01/ 07/ 2018 وصلاحية 30/ 06/ 2023، ويحمل المنتج الثاني اسم "عطارة حنة الكتم البني" برقم تشغيله (234) وتاريخ إنتاج 06/ 2020 وصلاحية 05/ 2023، والمنتج الثالث يحمل اسم "حنة التاج الممتازة" برقم تشغيله DXJ05 وتاريخ إنتاج 08/ 2017.

أمّا المنتج الرابع باسم "الضفاف حنة الدامر المشهورة AL DAMAR FAMOUS HINNA"، لا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي، بينما يحمل المنتج الخامس اسم "Whats App Henna"، ولا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي.

وأشارت الهيئة إلى أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادر المنتجات.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذّر من 5 منتجات حناء
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمسة منتجات من الحناء؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.

وقالت الهيئة إنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 5 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

ويحمل المنتج الأول اسم "حنة المراسم Henna Almarasim" بتاريخ إنتاج 01/ 07/ 2018 وصلاحية 30/ 06/ 2023، ويحمل المنتج الثاني اسم "عطارة حنة الكتم البني" برقم تشغيله (234) وتاريخ إنتاج 06/ 2020 وصلاحية 05/ 2023، والمنتج الثالث يحمل اسم "حنة التاج الممتازة" برقم تشغيله DXJ05 وتاريخ إنتاج 08/ 2017.

أمّا المنتج الرابع باسم "الضفاف حنة الدامر المشهورة AL DAMAR FAMOUS HINNA"، لا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي، بينما يحمل المنتج الخامس اسم "Whats App Henna"، ولا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي.

وأشارت الهيئة إلى أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادر المنتجات.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
02:39 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من 5 منتجات حناء

لاحتوائها على نسبة بكتيريا وفطريات عالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمسة منتجات من الحناء؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به.

وقالت الهيئة إنها حلّلت عينات من منتجات الحناء المتداولة في الأسواق المحلية، وأظهرت النتائج احتواء 5 منتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016).

ويحمل المنتج الأول اسم "حنة المراسم Henna Almarasim" بتاريخ إنتاج 01/ 07/ 2018 وصلاحية 30/ 06/ 2023، ويحمل المنتج الثاني اسم "عطارة حنة الكتم البني" برقم تشغيله (234) وتاريخ إنتاج 06/ 2020 وصلاحية 05/ 2023، والمنتج الثالث يحمل اسم "حنة التاج الممتازة" برقم تشغيله DXJ05 وتاريخ إنتاج 08/ 2017.

أمّا المنتج الرابع باسم "الضفاف حنة الدامر المشهورة AL DAMAR FAMOUS HINNA"، لا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي، بينما يحمل المنتج الخامس اسم "Whats App Henna"، ولا توجد بيانات على عبوته حسب اشتراطات الملصق التعريفي.

وأشارت الهيئة إلى أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج والتعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات غير مسموح به إلا إذا كان من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشدّدةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصادر المنتجات.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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