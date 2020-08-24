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مجمع الفحو بأضم بلا هيئة إدارية.. ومشرفات وزعن الكتب على الطالبات

بعد طلب الإعفاء للإدارة السابقة لا بديل حتى الآن.. والمستجدات في الانتظار

رغم مرور الأسبوع الأول وبداية الأسبوع الثاني من عودة الهيئة الإدارية للمدارس، إلا أن مجمع الفحو التعليمي التابع لمكتب التعليم بمركز ربوع العين التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، لم تفتح أبوابه بعد؛ بسبب عدم وجود قائدة للمدرسة أو وكيلة تقوم بالعمل.

غياب قائدة ووكيلة المدرسة جعل أولياء أمور الطالبات بقرية الفحو في حيرة من أمرهم، فلا هم استلموا الكتب الدراسية لبناتهم، ولا سجلوا بناتهم المستجدات، بسبب عدم وجود من يستقبلهم.

وكان الهيئة الإدارية لمجمع الفحو التعليمي قد تقدمت بطلب الإعفاء نهاية العام الدراسي المنصرم 1441، ولم يتم تعيين البديلات حتى اليوم للقيام بالعمل. وطالب أهالي قرية الفحو وزارة التعليم بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في ذلك الأمر الذي أدى إلى تأخر تسجيل الطالبات المستجدات وتسليم الكتب الدراسية في قريتهم، معبرين عن تخوفهم من أن تبدأ الدراسة (عن بعد) الأسبوع القادم دون وجود متابعة من المدرسة لعدم وجود هيئة إدارية.

من جهة أخرى، زارت 4 مشرفات تربويات اليوم الاثنين مجمع الفحو، وقمن بتسليم الكتب الدراسية لعدد من الطالبات اللواتي حضرن للمدرسة، فيما لا يزال تسجيل الطالبات المستجدات قيد الانتظار حتى اللحظة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مجمع الفحو بأضم بلا هيئة إدارية.. ومشرفات وزعن الكتب على الطالبات
سبق

رغم مرور الأسبوع الأول وبداية الأسبوع الثاني من عودة الهيئة الإدارية للمدارس، إلا أن مجمع الفحو التعليمي التابع لمكتب التعليم بمركز ربوع العين التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، لم تفتح أبوابه بعد؛ بسبب عدم وجود قائدة للمدرسة أو وكيلة تقوم بالعمل.

غياب قائدة ووكيلة المدرسة جعل أولياء أمور الطالبات بقرية الفحو في حيرة من أمرهم، فلا هم استلموا الكتب الدراسية لبناتهم، ولا سجلوا بناتهم المستجدات، بسبب عدم وجود من يستقبلهم.

وكان الهيئة الإدارية لمجمع الفحو التعليمي قد تقدمت بطلب الإعفاء نهاية العام الدراسي المنصرم 1441، ولم يتم تعيين البديلات حتى اليوم للقيام بالعمل. وطالب أهالي قرية الفحو وزارة التعليم بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في ذلك الأمر الذي أدى إلى تأخر تسجيل الطالبات المستجدات وتسليم الكتب الدراسية في قريتهم، معبرين عن تخوفهم من أن تبدأ الدراسة (عن بعد) الأسبوع القادم دون وجود متابعة من المدرسة لعدم وجود هيئة إدارية.

من جهة أخرى، زارت 4 مشرفات تربويات اليوم الاثنين مجمع الفحو، وقمن بتسليم الكتب الدراسية لعدد من الطالبات اللواتي حضرن للمدرسة، فيما لا يزال تسجيل الطالبات المستجدات قيد الانتظار حتى اللحظة.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
10:54 AM

مجمع الفحو بأضم بلا هيئة إدارية.. ومشرفات وزعن الكتب على الطالبات

بعد طلب الإعفاء للإدارة السابقة لا بديل حتى الآن.. والمستجدات في الانتظار

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عوض الفهمي - أضم
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رغم مرور الأسبوع الأول وبداية الأسبوع الثاني من عودة الهيئة الإدارية للمدارس، إلا أن مجمع الفحو التعليمي التابع لمكتب التعليم بمركز ربوع العين التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، لم تفتح أبوابه بعد؛ بسبب عدم وجود قائدة للمدرسة أو وكيلة تقوم بالعمل.

غياب قائدة ووكيلة المدرسة جعل أولياء أمور الطالبات بقرية الفحو في حيرة من أمرهم، فلا هم استلموا الكتب الدراسية لبناتهم، ولا سجلوا بناتهم المستجدات، بسبب عدم وجود من يستقبلهم.

وكان الهيئة الإدارية لمجمع الفحو التعليمي قد تقدمت بطلب الإعفاء نهاية العام الدراسي المنصرم 1441، ولم يتم تعيين البديلات حتى اليوم للقيام بالعمل. وطالب أهالي قرية الفحو وزارة التعليم بالتحقيق ومحاسبة المتسبب في ذلك الأمر الذي أدى إلى تأخر تسجيل الطالبات المستجدات وتسليم الكتب الدراسية في قريتهم، معبرين عن تخوفهم من أن تبدأ الدراسة (عن بعد) الأسبوع القادم دون وجود متابعة من المدرسة لعدم وجود هيئة إدارية.

من جهة أخرى، زارت 4 مشرفات تربويات اليوم الاثنين مجمع الفحو، وقمن بتسليم الكتب الدراسية لعدد من الطالبات اللواتي حضرن للمدرسة، فيما لا يزال تسجيل الطالبات المستجدات قيد الانتظار حتى اللحظة.

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