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أكثر من ٧٠ ألف عبوة ماء زمزم وُزّعت على مصليات النساء بالمسجد الحرام

عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية- أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء، إضافة إلى أكثر من (٤٠) ألف لتر موزعة على أسطوانات محمولة.

وبيّنت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن الوكالة تقوم بتوفير ماء زمزم لقاصدات المسجد الحرام في جميع المصليات الخاصة بالنساء؛ مشيرة إلى أن التوزيع يتم عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية توزيع الماء على القاصدات.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من ٧٠ ألف عبوة ماء زمزم وُزّعت على مصليات النساء بالمسجد الحرام
سبق

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية- أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء، إضافة إلى أكثر من (٤٠) ألف لتر موزعة على أسطوانات محمولة.

وبيّنت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن الوكالة تقوم بتوفير ماء زمزم لقاصدات المسجد الحرام في جميع المصليات الخاصة بالنساء؛ مشيرة إلى أن التوزيع يتم عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية توزيع الماء على القاصدات.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
07:11 PM

أكثر من ٧٠ ألف عبوة ماء زمزم وُزّعت على مصليات النساء بالمسجد الحرام

عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية- أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء، إضافة إلى أكثر من (٤٠) ألف لتر موزعة على أسطوانات محمولة.

وبيّنت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أن الوكالة تقوم بتوفير ماء زمزم لقاصدات المسجد الحرام في جميع المصليات الخاصة بالنساء؛ مشيرة إلى أن التوزيع يتم عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية توزيع الماء على القاصدات.

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