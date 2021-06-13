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الجيش اللبناني يحبط تهريب 10 سوريين عبر البحر.. ويتكتم على وجهتهم

رصد مركبهم على مسافة 5.5 ميل قبالة شواطئ طرابلس

أحبط الجيش اللبناني، اليوم (الأحد) عملية تهريب عشرة سوريين عبر البحر من شمال البلاد، في حادثة تكررت مرات عدة خلال الفترة الماضية.

وذكرت قيادة الجيش في بيان أوردته "فرانس 24"، أن وحدة من القوات البحرية أوقفت مركباً رصد على مسافة 5,5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس شمالاً.

وأضافت أن المركب كان على متنه عشرة سوريين ولبناني واحد.

ولم يحدد الجيش وجهة المركب، مكتفياً بأنه أوقف الركاب وباشر التحقيقات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اللبناني يحبط تهريب 10 سوريين عبر البحر.. ويتكتم على وجهتهم
سبق

أحبط الجيش اللبناني، اليوم (الأحد) عملية تهريب عشرة سوريين عبر البحر من شمال البلاد، في حادثة تكررت مرات عدة خلال الفترة الماضية.

وذكرت قيادة الجيش في بيان أوردته "فرانس 24"، أن وحدة من القوات البحرية أوقفت مركباً رصد على مسافة 5,5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس شمالاً.

وأضافت أن المركب كان على متنه عشرة سوريين ولبناني واحد.

ولم يحدد الجيش وجهة المركب، مكتفياً بأنه أوقف الركاب وباشر التحقيقات.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
03:19 PM

الجيش اللبناني يحبط تهريب 10 سوريين عبر البحر.. ويتكتم على وجهتهم

رصد مركبهم على مسافة 5.5 ميل قبالة شواطئ طرابلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبط الجيش اللبناني، اليوم (الأحد) عملية تهريب عشرة سوريين عبر البحر من شمال البلاد، في حادثة تكررت مرات عدة خلال الفترة الماضية.

وذكرت قيادة الجيش في بيان أوردته "فرانس 24"، أن وحدة من القوات البحرية أوقفت مركباً رصد على مسافة 5,5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس شمالاً.

وأضافت أن المركب كان على متنه عشرة سوريين ولبناني واحد.

ولم يحدد الجيش وجهة المركب، مكتفياً بأنه أوقف الركاب وباشر التحقيقات.

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