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"الصحة" تفعِّل حملة "#نعود_بحذر"

فعَّلت "الصحة" حملة "#نعود_بحذر"؛ وذلك بهدف توعية المجتمع بكيفية العودة تدریجیًّا للحياة الطبيعية مع أخذ الحيطة والحذر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن شعار الحملة یعكس مرحلة جدیدة للعودة لممارسة الحیاة بشكل تدریجي، ويعزز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها أسلوب حیاة، إضافة إلى التحذير من العادات التي توسع انتشار الفيروس، مع ضرورة تعاون المجتمع وجمیع القطاعات من أجل اجتیاز هذه الفترة بأمان.

وقد نشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر مجموعة من الإنفوجرافيك بهدف إيصال عدد من الرسائل، من أهمها: لبس الكمامة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، والتباعد الاجتماعي، وأهمية ترك مسافة آمنة، بمسافة مترين عند الاختلاط بالآخرين؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى جانب التذكير والتحذير من أن الجائحة ما زالت مستمرة، وأكدت أننا نسعى بتكاتفنا والتزامنا بالأساليب الوقائية للحد منها، إضافة إلى التشديد على عدم المصافحة؛ وذلك للتحذیر من خطورة المصافحة هذه الفترة نظرًا لانتشارها في المجتمع.‏

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"الصحة" تفعِّل حملة "#نعود_بحذر"
سبق

فعَّلت "الصحة" حملة "#نعود_بحذر"؛ وذلك بهدف توعية المجتمع بكيفية العودة تدریجیًّا للحياة الطبيعية مع أخذ الحيطة والحذر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن شعار الحملة یعكس مرحلة جدیدة للعودة لممارسة الحیاة بشكل تدریجي، ويعزز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها أسلوب حیاة، إضافة إلى التحذير من العادات التي توسع انتشار الفيروس، مع ضرورة تعاون المجتمع وجمیع القطاعات من أجل اجتیاز هذه الفترة بأمان.

وقد نشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر مجموعة من الإنفوجرافيك بهدف إيصال عدد من الرسائل، من أهمها: لبس الكمامة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، والتباعد الاجتماعي، وأهمية ترك مسافة آمنة، بمسافة مترين عند الاختلاط بالآخرين؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى جانب التذكير والتحذير من أن الجائحة ما زالت مستمرة، وأكدت أننا نسعى بتكاتفنا والتزامنا بالأساليب الوقائية للحد منها، إضافة إلى التشديد على عدم المصافحة؛ وذلك للتحذیر من خطورة المصافحة هذه الفترة نظرًا لانتشارها في المجتمع.‏

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:27 PM

"الصحة" تفعِّل حملة "#نعود_بحذر"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,531

فعَّلت "الصحة" حملة "#نعود_بحذر"؛ وذلك بهدف توعية المجتمع بكيفية العودة تدریجیًّا للحياة الطبيعية مع أخذ الحيطة والحذر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن شعار الحملة یعكس مرحلة جدیدة للعودة لممارسة الحیاة بشكل تدریجي، ويعزز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها أسلوب حیاة، إضافة إلى التحذير من العادات التي توسع انتشار الفيروس، مع ضرورة تعاون المجتمع وجمیع القطاعات من أجل اجتیاز هذه الفترة بأمان.

وقد نشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر مجموعة من الإنفوجرافيك بهدف إيصال عدد من الرسائل، من أهمها: لبس الكمامة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، والتباعد الاجتماعي، وأهمية ترك مسافة آمنة، بمسافة مترين عند الاختلاط بالآخرين؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إلى جانب التذكير والتحذير من أن الجائحة ما زالت مستمرة، وأكدت أننا نسعى بتكاتفنا والتزامنا بالأساليب الوقائية للحد منها، إضافة إلى التشديد على عدم المصافحة؛ وذلك للتحذیر من خطورة المصافحة هذه الفترة نظرًا لانتشارها في المجتمع.‏

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