"التدريب التقني" تُطلق خدمة إصدار الرخص لمنشآت التدريب الأهلية عبر "مراس"

قالت: تهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات صدورها واختصار الوقت بشكل كبير

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلةً في الإدارة العامة للتدريب الأهلي، خدمة ترخيص منشأة تدريب أهلية جديدة عبر منصة مراس، وفقاً لتوصيات لجنة التراخيص الاستثمارية "تيسير".

وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات صدور الرخصة واختصار الوقت بشكل كبير، حيث إنه من المُتوقع أن يصبح وقت إصدار الرخصة بعد إرسال الطلب 30 دقيقة خلال ساعات العمل الرسمية عند اكتمال خدمات التكامل مع الجهات المعنية التي ستتيحها منصة مراس مستقبلاً، مثل البلدية والدفاع المدني.

وتشمل الخدمة الترخيص لجميع فئات المنشآت التدريبية الأهلية، مثل معاهد التدريب العليا رجالي / نسائي، إضافة إلى مراكز التدريب رجالي / نسائي.

يُذكر أن المؤسسة أطلقت عديداً من التطبيقات والبرامج التطويرية وفقاً لهويتها الجديدة التي أطلقتها فبراير الماضي التي تتضمن توفير عديد من المبادرات الجديدة، والبرامج التدريبية والتطويرية بما يتوافق مع إستراتيجية المؤسسة ورؤية المملكة 2030.