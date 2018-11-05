مختصون: دمج الأراضي البيضاء بالنطاق السكني يشكل عامل استدامة للسوق العقاري

قالوا: وجد مساحات كبيرة قابلة للتطوير بصورة أسرع من الأراضي الجديدة التي تحتاج للخدمات

أكد مختصون عقاريون أن جهود وزارة الإسكان لإدخال الأراضي البيضاء في النطاق السكني، أسهمت بدور كبير في استقرار السوق العقاري الذي وجد مساحات كبيرة قابلة للتطوير بصورة أسرع من أراض جديدة تحتاج لمزيد من الخدمات الأساسية.

وأشاروا إلى أن المشاريع التي تم تطويرها في تلك الأراضي تعتبر عامل استدامة للسوق العقاري، وإضافة كبيرة لكل جهود التطوير العقاري ودعم الأسعار بما يجعل الخدمات العقارية في متناول اليد لدى كثير من المستفيدين.

وأوضح المختصون أن المشاريع التي تم تطويرها في الأراضي البيضاء خلال العام الأول من تطبيق الرسوم كانت مؤثرة في الخريطة العقارية وتوفير معروض مناسب يتوقع أن يكون أكثر فائدة وجدوى في المستقبل القريب مع مزيد من أعمال تطوير هذه الأراضي.

معروض عقاري مناسب

وقال المختص العقاري محمد بن حافظ، إن دمج الأراضي البيضاء في النطاق العمراني كان له دور كبير في استقرار السوق العقاري الذي يحتاج إلى مزيد من المساحات الجاهزة للتطوير؛ لأن ذلك أسرع في الاستفادة منها مقارنة بالأراضي الجديدة التي تحتاج للعديد من خدمات البنية التحتية قبل البناء عليها، مبيناً أن بدء شركات التطوير العقاري في تطوير أراض خام مثل تلك الأراضي في حي الملقا بالرياض الذي تم توقيع عقد لتنفيذ البنية التحتية له، وكذلك تطوير مشروع إسكان الرياض "دواوين الجزيرة" يؤكد الإسراع في تنفيذ خطط الإسكان وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضاف بن حافظ أن المشاريع التي تم تطويرها في الأراضي البيضاء خلال العام الأول من تطبيق الرسوم كان لها دورها في استقرار السوق من خلال توفير معروض عقاري مناسب يتوقع أن يكون أكثر فائدة وجدوى في المستقبل القريب مع مزيد من أعمال تطوير هذه الأراضي، وهو النهج الذي نتمنى أن تستمر الوزارة في تنفيذه لما يحققه من مكاسب للجميع وأولهم المواطن ثم السوق العقاري والمطورين والاقتصاد بأكمله.

فعالية الأراضي البيضاء

من جهته، أوضح المختص العقاري مشعل بوعبيد، أن المشاريع التي تم تطويرها في الأراضي البيضاء جعلت خطط الاستقرار العقاري أكثر استدامة وقدرة على الإسهام في هذا الاستقرار، ونشاط المطورين الذين يتكامل دورهم مع الوزارة في توفير معروض مناسب ينعكس على مستقبل العرض والطلب بصورة إيجابية يستفيد منها الجميع، لأن كل هذه الجهود تستهدف توفير المساكن للمواطنين في بيئات سكنية متميزة وبأسعار معقولة وبأعلى معايير جودة.

وأشار بوعبيد إلى أن المشاريع العقارية التي تم تنفيذها في مخططات على أراض بيضاء مثل تطوير مشروع بوابة التحلية في جدة، وتطوير أرض خام تابعه لشركة سابك في الرياض، أرض شمس الرياض على طريق صلبوخ.

وأثبتت فعالية استيعاب الأراضي البيضاء ضمن المنظومة السكنية وجهود الوزارة في توفير المساكن بما يختصر الوقت والجهد، ويقدم وحدات متميزة للمواطنين في مواقع مثالية وبأسعار مناسبة أيضاً، ما يعزز الحاجة إلى الاستمرار في توظيف هذه الأراضي في الخريطة السكنية بما يجعل السوق أكثر استقراراً وتقديماً لخدمات عقارية متوازنة ومعقولة تخدم الوطن والمواطن.