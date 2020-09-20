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المدينة.. معونات مادية وسلف لـ ٢٦٠٠ طالب "دولي" في الجامعة الإسلامية

"الحيسوني": توجيهات "ممدوح بن سعود" للتغلب على آثار جائحة "كورونا"

قدمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، دعماً لأكثر من ٢٦٠٠ طالب من طلاب المنح الدوليين خلال جائحة فيروس كورونا من خلال تقديم الإعانات والسلف المالية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني؛ أن توجيهات رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، توضح أهمية دعم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم، وتقديم الإعانات المختلفة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا، وأن العمادة عملت مع مختلف الجهات لتقديم الدعم الكامل للطلبة، وخصوصا طلاب المنح الدوليين.

وذكر أنه تم تقديم عديد من الخدمات ومن ذلك إقامة الدورات التدريبية عن بُعد لتوعية الطلبة الدوليين بعدد من اللغات حول الجائحة، وتم استمرار صرف المكافآت لأكثر من ١٣ ألف طالب، وتقديم الإعانات المالية لأكثر من ١٠٠٦ طلاب، وسلف مالية لأكثر من ١٦٠٠ طالب، كما تم استمرار إصدار البطاقات البنكية للطلاب لنحو ١٦٠٠ طالب، وفتح ٤ منافذ للبيع في الجامعة لطلبة السكن الجامعي خصوصاً لمنع التجمعات والتحكم فيها.

وأبان "الحيسوني"؛ أن الجامعة صرفت كوبونات تغذية من حساب صندوق الطالب للطلاب المتخرجين والمنقطعة مكافآتهم وعددهم أكثر من ١٥٢٠ طالباً، كما تم الاتفاق مع المطاعم حول الجامعة لتوصيل الطلبات معقمة للطلاب، وتشكيل فرق طلاب لنشر التوعية بين الطلبة من خلال ترجمة المنشورات التوعوية بعدة لغات، بلغت أكثر من ١٦٠ منشوراً.

ونوّه إلى أن الحملات التوعوية والتثقيفية استفاد منها أكثر من ١٤ ألف طالب، كما تم تقديم سلال غذائية لطلاب المنح المتزوجين وعددها ٢٢٠٠ سلة، وتوزيع التمور على ١٢٠٠ طالب جامعي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يؤكّد رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للطلبة وتسهيل تقديم الخدمات لهم خلال الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. معونات مادية وسلف لـ ٢٦٠٠ طالب "دولي" في الجامعة الإسلامية
سبق

قدمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، دعماً لأكثر من ٢٦٠٠ طالب من طلاب المنح الدوليين خلال جائحة فيروس كورونا من خلال تقديم الإعانات والسلف المالية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني؛ أن توجيهات رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، توضح أهمية دعم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم، وتقديم الإعانات المختلفة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا، وأن العمادة عملت مع مختلف الجهات لتقديم الدعم الكامل للطلبة، وخصوصا طلاب المنح الدوليين.

وذكر أنه تم تقديم عديد من الخدمات ومن ذلك إقامة الدورات التدريبية عن بُعد لتوعية الطلبة الدوليين بعدد من اللغات حول الجائحة، وتم استمرار صرف المكافآت لأكثر من ١٣ ألف طالب، وتقديم الإعانات المالية لأكثر من ١٠٠٦ طلاب، وسلف مالية لأكثر من ١٦٠٠ طالب، كما تم استمرار إصدار البطاقات البنكية للطلاب لنحو ١٦٠٠ طالب، وفتح ٤ منافذ للبيع في الجامعة لطلبة السكن الجامعي خصوصاً لمنع التجمعات والتحكم فيها.

وأبان "الحيسوني"؛ أن الجامعة صرفت كوبونات تغذية من حساب صندوق الطالب للطلاب المتخرجين والمنقطعة مكافآتهم وعددهم أكثر من ١٥٢٠ طالباً، كما تم الاتفاق مع المطاعم حول الجامعة لتوصيل الطلبات معقمة للطلاب، وتشكيل فرق طلاب لنشر التوعية بين الطلبة من خلال ترجمة المنشورات التوعوية بعدة لغات، بلغت أكثر من ١٦٠ منشوراً.

ونوّه إلى أن الحملات التوعوية والتثقيفية استفاد منها أكثر من ١٤ ألف طالب، كما تم تقديم سلال غذائية لطلاب المنح المتزوجين وعددها ٢٢٠٠ سلة، وتوزيع التمور على ١٢٠٠ طالب جامعي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يؤكّد رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للطلبة وتسهيل تقديم الخدمات لهم خلال الجائحة.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
11:25 AM

المدينة.. معونات مادية وسلف لـ ٢٦٠٠ طالب "دولي" في الجامعة الإسلامية

"الحيسوني": توجيهات "ممدوح بن سعود" للتغلب على آثار جائحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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قدمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، دعماً لأكثر من ٢٦٠٠ طالب من طلاب المنح الدوليين خلال جائحة فيروس كورونا من خلال تقديم الإعانات والسلف المالية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني؛ أن توجيهات رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، توضح أهمية دعم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم، وتقديم الإعانات المختلفة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا، وأن العمادة عملت مع مختلف الجهات لتقديم الدعم الكامل للطلبة، وخصوصا طلاب المنح الدوليين.

وذكر أنه تم تقديم عديد من الخدمات ومن ذلك إقامة الدورات التدريبية عن بُعد لتوعية الطلبة الدوليين بعدد من اللغات حول الجائحة، وتم استمرار صرف المكافآت لأكثر من ١٣ ألف طالب، وتقديم الإعانات المالية لأكثر من ١٠٠٦ طلاب، وسلف مالية لأكثر من ١٦٠٠ طالب، كما تم استمرار إصدار البطاقات البنكية للطلاب لنحو ١٦٠٠ طالب، وفتح ٤ منافذ للبيع في الجامعة لطلبة السكن الجامعي خصوصاً لمنع التجمعات والتحكم فيها.

وأبان "الحيسوني"؛ أن الجامعة صرفت كوبونات تغذية من حساب صندوق الطالب للطلاب المتخرجين والمنقطعة مكافآتهم وعددهم أكثر من ١٥٢٠ طالباً، كما تم الاتفاق مع المطاعم حول الجامعة لتوصيل الطلبات معقمة للطلاب، وتشكيل فرق طلاب لنشر التوعية بين الطلبة من خلال ترجمة المنشورات التوعوية بعدة لغات، بلغت أكثر من ١٦٠ منشوراً.

ونوّه إلى أن الحملات التوعوية والتثقيفية استفاد منها أكثر من ١٤ ألف طالب، كما تم تقديم سلال غذائية لطلاب المنح المتزوجين وعددها ٢٢٠٠ سلة، وتوزيع التمور على ١٢٠٠ طالب جامعي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يؤكّد رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للطلبة وتسهيل تقديم الخدمات لهم خلال الجائحة.

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