المملكة في أسبوع .. لا صوت يعلو فوق صوت "كورونا".. والإدانة تلاحق إيران عالميًا

10 ملايين دولار دعمًا لمنظمة الصحة العالمية.. وإعلانه "وباء عالمي"

للأسبوع الثالث على التوالي، لا يعلو صوت على صوت فيروس "كورونا الجديد" في تناول الأخبار المحلية والدولية، إذ تتابع المملكة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الإصابة بالفيروس في مناطقها، وتشاركها دول العالم في اتخاذ إجراءات مماثلة.

وفي الرصد الأسبوعي الذي تجريه "سبق" كل أسبوع، تصدر تقييم مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، للخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس، إضافة إلى تبرع المملكة بـ10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز جهودها في محاربة الفيروس ذاته.

ولم يخل الرصد من أخبار عالمية، كان بعضها له علاقة بفيروس كورونا، مثل الاشتباه بإصابة الرئيس الأمريكي ترامب بالفيروس، ووقف أنشطة اجتماعية واقتصادية ورياضة عالمية للسبب ذاته، فضلاً عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني حمدوك. ومن هنا بدأنا الرصد.

إدانة سلوك إيران

أدان مجلس الوزراء تسهيل إيران لدخول مواطنين سعوديين إلى أراضيها وتجاوزاتها للقوانين والأعراف الدولية، كما أشاد بدعم الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار، وأكد أن الإجراءات في محافظة القطيف تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستعرض مجلس الوزراء الجهود الوقائية المبذولة من قِبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، معربًا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصًا، والحجر الصحي على 468 شخصًا، وإجراء الفحوص المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حاليًا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدًا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وأكد مجلس الوزراء أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتًا، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، مشيدًا بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.

https://sabq.org/Lcx89n

المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت

قام وفدا المملكة ودولة الكويت الشقيقة لدى الأمم المتحدة، بإيداع مشترك لدى الأمم المتحدة لنسخة من الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت، التي وقّعها عن المملكة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وعن دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح؛ وزير الخارجية. ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2020.

https://sabq.org/zSPcf4

الصحة العامة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا في قصر اليمامة بالرياض، اطلع خلاله المجلس على عددٍ من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المتعلقة بالوضع الراهن، واستعرض الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها الجهات الحكومية لمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد، مشيدًا بما تم بذله من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي في السعودية. وحثّ المجلس القطاعات والأجهزة كافة ذات الصلة على بذل الجهود، وتسخير الإمكانات، واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم.

https://sabq.org/KrZP3R

تأجيل القمتين

أعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية- الإفريقية، والعربية- الإفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020م، وذلك إلى موعد جديد يتم تحديده لاحقًا؛ حرصًا من حكومة المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيًا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.

https://sabq.org/9KJL4p

مطالبة إيران بتنفيذ التزاماتها

أكدت المملكة أن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان أدى إلى حرمان المواطن الإيراني من حقه في التنمية، وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالأمن والاستقرار.

وطالب عضو وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، فِي كلمة خلال مناقشة أوضاع "حقوق الإنسان في إيران"، أمام مجلس حقوق الإنسان، إيران، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار.

https://sabq.org/N4PHT8

إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد. وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقًا، وهو معزول في منشأة صحية بمدينة الرياض، والثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا.

وقالت الوزارة إن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، والرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، مشيرة إلى أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، فيما هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة.

https://sabq.org/Mw9YZS

تعليق المناسبات

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لأنه تقرر تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

https://sabq.org/PTfdhJ

التفاعل مع تعليق مناسبات الزواج

تفاعلت عددٌ من قاعات الأفراح، مع قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، بدءًا من الجمعة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.

وتلقى عدد من الذين سَبَق وأن حجزوا مواعيد زواجاتهم؛ رسائل بإلغاء وتأجيل مناسباتهم عقب القرار المتضمن تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح إلى موعدٍ آخر، تنفيذًا للقرار الذي دخل حيّز التنفيذ؛ وجاء انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

https://sabq.org/X4sJHF

إجراء وقائي

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، بعد التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، أن العملة الورقية والعملة المعدنية وغيرها من وسائل الدفع الأخرى لا تختلف عن العناصر اليومية التي نتعامل معها، مثل مقابض الأبواب والعربات، أو المشتريات في الأسواق، أو في المطارات أو غيرها من الأسطح العامة، في إمكانية نقل الفيروسات؛ لذلك تهيب المؤسسة بالجميع اتباع تدابير النظافة الشخصية في التعامل مع جميع العناصر باختلاف أنواعها، وحماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس، وذلك بالاهتمام بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بشكل مستمر، والتواصل مع الجهات الطبية المعنية عند الشعور بأعراض الإنفلونزا.

https://sabq.org/8NyWM2

برنامج سكني

واصل برنامج "سكني" تسليم نحو 8801 قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في جميع مناطق المملكة، ويشترط البرنامج لمن تم تحديد أرض سكنية له استكمال إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال ثلاث سنوات.

https://sabq.org/C6B8Dh

تعليق الرحلات بالولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعليق جميع الرحلات المتوجهة من البلدان الأوروبية نحو الولايات المتحدة الأمريكية؛ باستثناء بريطانيا؛ وذلك في خطوة تهدف لوقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "ترامب" في خطاب وجّهه للأمريكيين مساء الأربعاء الماضي: "من أجل منع وصول إصابات جديدة إلى أراضينا، سنعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة"؛ موضحًا أن القوانين الجديدة تدخل حيز التنفيذ بدءًا من منتصف ليل الجمعة؛ مفيدًا بأن إدارته لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمريكيين.

https://sabq.org/tLNcTY

سفر المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الداخلية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عددٍ من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال.

https://sabq.org/MCJGBZ

تعافي أول حالة إصابة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث أظهرت الفحوص المخبرية سلامة المواطن من الفيروس.

https://sabq.org/5Y7Dpz

وباء عالمي

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الجديد بأنه وباء عالمي. وأوضح "غيبريسوس" أن أزمة "كورونا" تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط.

https://sabq.org/Y5Lr6F

وفاة الشيخ عيسى

نعى الديوان الملكي البحريني الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة -رحمه الله-.

ودعا الديوان الملكي البحريني -في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين- الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

https://sabq.org/rhfw52

"الصحة" تنفي وجود 600 حالة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أنه لا صحة لما نُشر حول إصابة 600 شخص بفيروس كورونا، مبينًا أن لدى المملكة إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "مستمرون برعاية المصابين بالفيروس في محافظة القطيف".

https://sabq.org/j2WKrX

البصمة الوراثية

طُويت صفحة فحص البصمة الوراثية لوالديْ "نسيم حبتور" مع الشاب طلال، ولم تُطْوَ صفحة فقدانه قبل أكثر من ٢٠ عامًا بكورنيش الدمام، من سيدة استدرجته ثم اختفى بعدها؛ وذلك بعد ظهور النتائج غير مطابقة لذويه بعد سحب ٦ عينات؛ ٣ بُعثت للرياض وأخرى مثلها فُحصت بالدمام بحسب طلب ذويه.

وطالبوا بهذا الطلب بعد توسع دائرة الاختطاف من قِبَل المتهمة (سيدة الدمام)، فعاد الأمل لذوي "نسيم" وخصوصًا والديه، والشوق يأسرهم وكأنهم على بُعد أميال من احتضان طفلهم الذي سُرق أو فُقد في شهوره الأولى، فحضرت قضيته متصدرة مواقع التواصل وتعاطف معها جموع السعوديين.

https://sabq.org/6Lp8Wv

إصابة ترامب

شككت وسائل إعلام أمريكية في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون أُصيب بفيروس كورونا، في حال تأكدت إصابة نائبين جمهوريين في الكونجرس الأمريكي؛ حيث دخلا في الحجر الصحي، في انتظار ظهور نتائج الفحص خلال أيام قليلة.

وذكرت "سي إن إن" أن النائبيْن اللذيْن تم إدخالهما للحجر الصحي التقيا الرئيس ترامب، بعد أن التقيا في أواخر فبراير الماضي مع شخص اتضح بعد خضوعه للتشخيص، إصابته بفيروس كورونا.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر صحفي، إنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس ترامب خضع لاختبار فيروس كورونا المستجد أم لا، وإنه سيتم إعلان ذلك من جانب طبيب البيت الأبيض في حال خضع ترامب للفحوص ونتائجها.

https://sabq.org/DPcSLx

كورونا وأمريكا

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو؛ حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ سعيًا للحد من انتشار الفيروس والإصابات الناجمة عنه.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو؛ قد أعلن عبر حسابه على "تويتر"، حظر أيّ تجمع يضم أكثر من 500 شخص، بما في ذلك عروض مسرح "برودواي"، في إجراءٍ جذري يهدف إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

https://sabq.org/4X9Yxh

المدرسة الافتراضية

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على عمل الوزارة في تطبيق"المدرسة الافتراضية" بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزار مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، مطلعًا على وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال الأسبوع الماضي.

https://sabq.org/HSLtsk

الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل جميع المنافسات المقررة هذا الأسبوع، بما فيها مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرّر اتحاد كرة القدم في إنجلترا تأجيل جميع مباريات النخبة، بما فيها الدوري الإنجليزي، حتى 4 إبريل، بناء على استشارات طبية.

https://sabq.org/WnyMtF