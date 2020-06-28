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مقتل 9 عناصر تابعين لمليشيا إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سوريا

الضربة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة

قُتل تسعة عناصر، اليوم الأحد؛ جراء غارة استهدفت موقعاً لمليشيا إيرانية في شرق سوريا، في ضربة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبيّن المرصد أن طائرات يرجّح أنها إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتسبّبت بمقتل تسعة مقاتلين، غالبيتهم عراقيون، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن عدد المسلحين الموالين لإيران الذين قُتلوا خلال 24 ساعة ارتفع إلى 15 على الأقل، بعدما كانت غارات مماثلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 9 عناصر تابعين لمليشيا إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سوريا
سبق

قُتل تسعة عناصر، اليوم الأحد؛ جراء غارة استهدفت موقعاً لمليشيا إيرانية في شرق سوريا، في ضربة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبيّن المرصد أن طائرات يرجّح أنها إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتسبّبت بمقتل تسعة مقاتلين، غالبيتهم عراقيون، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن عدد المسلحين الموالين لإيران الذين قُتلوا خلال 24 ساعة ارتفع إلى 15 على الأقل، بعدما كانت غارات مماثلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء الماضي.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
05:05 PM

مقتل 9 عناصر تابعين لمليشيا إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سوريا

الضربة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل تسعة عناصر، اليوم الأحد؛ جراء غارة استهدفت موقعاً لمليشيا إيرانية في شرق سوريا، في ضربة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبيّن المرصد أن طائرات يرجّح أنها إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتسبّبت بمقتل تسعة مقاتلين، غالبيتهم عراقيون، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن عدد المسلحين الموالين لإيران الذين قُتلوا خلال 24 ساعة ارتفع إلى 15 على الأقل، بعدما كانت غارات مماثلة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء الماضي.

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