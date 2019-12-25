بالفيديو.. ماجد عبدالله لـ"يا هلا بالعرفج": "بطولة الدوري بين النصر والهلال

"العرفج": أحكام قضية خاشقجي شفافة وواضحة

أكد الكابتن "ماجد عبدالله" أن بطولة الدوري محصورة بين النصر والهلال فقط. وعلق على أزمة المدربين، وتنقلاتهم المتكررة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية علق "العرفج" على أحكام قضية خاشقجي، وأكد: "لمن حاولوا استغلال القضية نقول: موتوا بغيظكم.. الأحكام صدرت، والشفافية واضحة".

مضيفًا بالقول: "كنا واثقين منذ البداية ببراءة القحطاني وعسيري.. لكن أردنا أن تتم الأمور تحت مظلة قانونية، تبرئهما إلى يوم القيامة".

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "الشخصية القصيمية" لمؤلفه الدكتور "عبدالله البريدي".

كما أشار "العرفج" إلى أن المسؤولية الاجتماعية هي "نظرية أخلاقية، تتطلب الاستدامة". أما عندنا فهي أحيانًا عبارة عن "فلاشات كاميرات".

وفي سياق متصل، أكد "العرفج" أننا نطالب بالعقلانية، ولكننا ننشر الأخبار الشاذة والأفكار المتطرفة. مشيرًا -في الوقت نفسه- إلى أننا جعلنا من الحمقى مشاهير بحسن نية، وأحيانًا بسوء نية!