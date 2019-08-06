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"المقبل": وضع مجسمات الخروف على هدية العيد مُنكر يجب الحذر منه

بعد انتشارها على هدايا في بعض المحلات

حذّر أستاذ الحديث بجامعة القصيم عمر بن عبدالله المقبل، من وضع مجسّمات منحوتة للخروف في بعض محلات الحلويات، تدلّ على تخصيص الهدية لعيد الأضحى المبارك.

وقال "المقبل" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": إن هذا مُنكر يجب الحذرُ منه؛ فنحْتُ صور ذوات الأرواح من أشد أنواع التصوير التي ورد فيها الوعيد؛ ففي الصحيحين عنه حيث قال الله عز وجل: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة".

الجدير ذكره أن أسواق بيع الهدايا تشهد أيضًا وجود توزيعات للحلويات، إما على شكل خروف، أو مجسم للكعبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقبل": وضع مجسمات الخروف على هدية العيد مُنكر يجب الحذر منه
سبق

حذّر أستاذ الحديث بجامعة القصيم عمر بن عبدالله المقبل، من وضع مجسّمات منحوتة للخروف في بعض محلات الحلويات، تدلّ على تخصيص الهدية لعيد الأضحى المبارك.

وقال "المقبل" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": إن هذا مُنكر يجب الحذرُ منه؛ فنحْتُ صور ذوات الأرواح من أشد أنواع التصوير التي ورد فيها الوعيد؛ ففي الصحيحين عنه حيث قال الله عز وجل: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة".

الجدير ذكره أن أسواق بيع الهدايا تشهد أيضًا وجود توزيعات للحلويات، إما على شكل خروف، أو مجسم للكعبة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
06:34 PM

"المقبل": وضع مجسمات الخروف على هدية العيد مُنكر يجب الحذر منه

بعد انتشارها على هدايا في بعض المحلات

A A A
خالد السليمي - حائل
16
2,794

حذّر أستاذ الحديث بجامعة القصيم عمر بن عبدالله المقبل، من وضع مجسّمات منحوتة للخروف في بعض محلات الحلويات، تدلّ على تخصيص الهدية لعيد الأضحى المبارك.

وقال "المقبل" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": إن هذا مُنكر يجب الحذرُ منه؛ فنحْتُ صور ذوات الأرواح من أشد أنواع التصوير التي ورد فيها الوعيد؛ ففي الصحيحين عنه حيث قال الله عز وجل: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة".

الجدير ذكره أن أسواق بيع الهدايا تشهد أيضًا وجود توزيعات للحلويات، إما على شكل خروف، أو مجسم للكعبة.

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