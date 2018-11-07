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"آل الشيخ": السعودية ساهمت في الحد من الإرهاب بتعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال

بحث مع نائب منسق الخارجية الأميركية عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة قامت بدور كبير في مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يأتي حسب التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة لسمو ولي عهده -حفظهما الله-.


جاء ذلك في مستهل اللقاء الذي جمع الوزير آل الشيخ بنائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية السيد جون غودفري، بمقر الوزارة بالرياض.


وتطرق "آل الشيخ" في تصريحاته إلى الخطوات الكبيرة التي قامت بها المملكة، والإجراءات العملية في مكافحة التطرف والإرهاب؛ كونها من أوائل الدول التي تضررت منه، كما قامت المملكة بالمشاركة الفعلية في الحد من تنامي الإرهاب على عدة مسارات، والتي من بينها نشر وتعزيز مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، ونشر التسامح، والحوار مع كافة الحضارات المختلفة، باعتباره مرتكزاً مهماً تعمل على تحقيقه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وذكر الوزير آل الشيخ أن السعودية صرفت أموالاً طائلة في تعزيز الوسطية والاعتدال، ومكافحة الأفكار الضالة، والتطرف بكافة أشكاله، والتي -للأسف الشديد- ترعاها وتمولها دول ومنظمات وجماعات بأساليب مختلفة.


ومن جانبه، ثمن نائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، دور المملكة في هذا المجال، وأن الحكومة الأميركية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة باعتبارها من أكثر الدول التي خطت خطوات مهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.
وبحث اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من وكلاء الوزارة والوفد المرافق لنائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": السعودية ساهمت في الحد من الإرهاب بتعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة قامت بدور كبير في مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يأتي حسب التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة لسمو ولي عهده -حفظهما الله-.


جاء ذلك في مستهل اللقاء الذي جمع الوزير آل الشيخ بنائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية السيد جون غودفري، بمقر الوزارة بالرياض.


وتطرق "آل الشيخ" في تصريحاته إلى الخطوات الكبيرة التي قامت بها المملكة، والإجراءات العملية في مكافحة التطرف والإرهاب؛ كونها من أوائل الدول التي تضررت منه، كما قامت المملكة بالمشاركة الفعلية في الحد من تنامي الإرهاب على عدة مسارات، والتي من بينها نشر وتعزيز مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، ونشر التسامح، والحوار مع كافة الحضارات المختلفة، باعتباره مرتكزاً مهماً تعمل على تحقيقه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وذكر الوزير آل الشيخ أن السعودية صرفت أموالاً طائلة في تعزيز الوسطية والاعتدال، ومكافحة الأفكار الضالة، والتطرف بكافة أشكاله، والتي -للأسف الشديد- ترعاها وتمولها دول ومنظمات وجماعات بأساليب مختلفة.


ومن جانبه، ثمن نائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، دور المملكة في هذا المجال، وأن الحكومة الأميركية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة باعتبارها من أكثر الدول التي خطت خطوات مهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.
وبحث اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من وكلاء الوزارة والوفد المرافق لنائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:39 PM

"آل الشيخ": السعودية ساهمت في الحد من الإرهاب بتعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال

بحث مع نائب منسق الخارجية الأميركية عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,716

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة قامت بدور كبير في مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يأتي حسب التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة لسمو ولي عهده -حفظهما الله-.


جاء ذلك في مستهل اللقاء الذي جمع الوزير آل الشيخ بنائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية السيد جون غودفري، بمقر الوزارة بالرياض.


وتطرق "آل الشيخ" في تصريحاته إلى الخطوات الكبيرة التي قامت بها المملكة، والإجراءات العملية في مكافحة التطرف والإرهاب؛ كونها من أوائل الدول التي تضررت منه، كما قامت المملكة بالمشاركة الفعلية في الحد من تنامي الإرهاب على عدة مسارات، والتي من بينها نشر وتعزيز مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، التي ترتكز على الوسطية والاعتدال، ونشر التسامح، والحوار مع كافة الحضارات المختلفة، باعتباره مرتكزاً مهماً تعمل على تحقيقه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وذكر الوزير آل الشيخ أن السعودية صرفت أموالاً طائلة في تعزيز الوسطية والاعتدال، ومكافحة الأفكار الضالة، والتطرف بكافة أشكاله، والتي -للأسف الشديد- ترعاها وتمولها دول ومنظمات وجماعات بأساليب مختلفة.


ومن جانبه، ثمن نائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، دور المملكة في هذا المجال، وأن الحكومة الأميركية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة باعتبارها من أكثر الدول التي خطت خطوات مهمة في مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.
وبحث اللقاء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من وكلاء الوزارة والوفد المرافق لنائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية.

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