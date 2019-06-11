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شاهد.. "سبق" ترصد أجواء "العارضة" جنوب المملكة بعد الأمطار

في وقت توقعت فيه الأرصاد استمرار هطولها مساء الليلة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مساء أمس الاثنين على مرتفعات منطقة جازان.

ورصدت عدسة "سبق" لحظات هطول أمطار في محافظة "العارضة" الحدودية، جنوب شرق منطقة جازان.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار مساء اليوم على منطقة جازان، حيث أطلقت تنبيهًا متقدمًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وستشمل الأمطار عدة محافظات هي: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "سبق" ترصد أجواء "العارضة" جنوب المملكة بعد الأمطار
سبق

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مساء أمس الاثنين على مرتفعات منطقة جازان.

ورصدت عدسة "سبق" لحظات هطول أمطار في محافظة "العارضة" الحدودية، جنوب شرق منطقة جازان.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار مساء اليوم على منطقة جازان، حيث أطلقت تنبيهًا متقدمًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وستشمل الأمطار عدة محافظات هي: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
04:57 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
07:59 PM

شاهد.. "سبق" ترصد أجواء "العارضة" جنوب المملكة بعد الأمطار

في وقت توقعت فيه الأرصاد استمرار هطولها مساء الليلة

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
2
2,667

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مساء أمس الاثنين على مرتفعات منطقة جازان.

ورصدت عدسة "سبق" لحظات هطول أمطار في محافظة "العارضة" الحدودية، جنوب شرق منطقة جازان.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار هطول الأمطار مساء اليوم على منطقة جازان، حيث أطلقت تنبيهًا متقدمًا لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وستشمل الأمطار عدة محافظات هي: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر، والريث، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصامطة.

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