شاهد.. أمير تبوك بمنفذ حالة عمار ينقل ترحيب القيادة بالحجاج: أنتم في بلادكم

وقف على الخدمات وأشاد بما يقدم وقال: شرف لكل سعودي خدمة ضيوف الرحمن

وقف أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمره بمنفذ "حالة عمار" الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس، على كل الخدمات والإمكانات التي جنّدتها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بمنفذ "حالة عمار" لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير الداخلية.

كان في استقبال الأمير لدى وصوله مدينة الحجاج بمنفذ "حالة عمار"، وكيلُ إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني وقائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء بحري عطية بن أحمد الزهراني، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، ثم عُزِف السلام الملكي، وتفقّد أمير منطقة تبوك قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود بحالة عمار، واستمع إلى شرح عن مهام القوة؛ مؤكدًا دور حرس الحدود، ومثنيًا على الجهود التي يبذلها منسوبو حرس الحدود.

ثم واصل جولته في مدينة الحجاج بمنفذ "حالة عمار"؛ حيث وقف على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من قِبَل منسوبي الجمارك؛ مشيدًا بالخدمات المتطورة التي تقدّمها الجمارك، ثم الْتقى بالحجاج القادمين عبر المنفذ ونقل لهم ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله- وقال: "أنتم في بلادكم وبين أهلكم، والجميع هنا لخدمتكم وتقديم كل التسهيلات والخدمات لكم منذ وصولكم للحظة الأولى للمملكة العربية السعودية".

ثم وقف أمير منطقة تبوك المشرف على أعمال الحج والعمرة على الخدمات الصحية التي تقدم عبر مركز المراقبة الصحية في مدينة الحجاج، واطلع على ما يضمه المركز من كوادر طبية وفنية وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية الصحية والوقائية لهم، ثم تَوَجه إلى مركز التوعية الدينية للحجاج، واطلع على ما يضمه من مطبوعات وكتيبات توعوية بعشرات اللغات.

كما وقف على الخدمات التي تقدم للحجاج من قِبَل الجوازات، والْتقى بالعاملين من منسوبي ومنسوبات الجوازات، وقال: أنتم تمثلون وطنكم المملكة العربية السعودية، ثم الْتقى بطلاب المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج، وما يقدمونه من خدمات لخدمة ضيوف الرحمن.

ثم تَوَجّه أمير تبوك إلى مركز "حالة عمار"، والْتقى المواطنين والعاملين في مدينة الحجاج، وأثنى على جهود الجميع، وأكد أن الخدمات في مدينة الحجاج تزداد عامًا بعد عام، وهذا ما يلاحظه الجميع وقال: "التقيت اليوم بالحجاج القادمين الذين عبّروا بمشاعر صادقه تجاه المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي وما قدّم لهم من خدمات وتسهيلات"، وأضاف أنه شاهد اليوم أبناء وبنات الوطن يعملون في هذا المنفذ على أعلى مستوى، وأنه سعيد بمشاهدة شباب وفتيات الوطن يعملون في هذا المنفذ، وهذا ما يسعد الإنسان ويجسّد هذا التكامل الذي ينشده ولاة الأمر حفظهم الله.

ثم أدلى أمير منطقة تبوك بتصريح أكد من خلاله أن الإنسان يشعر بسعادة وهو يشاهد الخدمات الني تقدم لضيوف الرحمن والدقة في العمل، والذي شهد به الحجاج الذين أنهوا إجراءات دخولهم لأداء مناسك الحج، كما أنهم هم من يعرفون حجم هذه الخدمات، وأن إشادة حجاج بيت الله الحرام بما تقدم لهم من خدمات من قِبَل إخوانهم العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ "حالة عمار"، هو شرف لكل سعودي؛ لأننا خدام لحجاج بيت الله الحرام وللزائرين والمعتمرين.

وقال: "المملكة يفد إليها عشرات الملايين من المعتمرين والحجاج وخدمتهم شرف كبير"، بعد ذلك غادر أمير المنطقة مدينة الحجاج، مودعًا بالحفاوة والتكريم.