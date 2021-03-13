النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تغلق 3 مساجد مؤقتًا

في الرياض والشمالية بعد ثبوت حالات "كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ثلاثة مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً، 272 مسجداً، تم فتح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد إصابة به.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ أربعة منها بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: "الرياض، والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والقصيم ونجران وحائل"، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة الدعوة للمصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله من وباء كورونا، وأكدت مضيها في متابعة الجولات الرقابية والتعقيم بالمساجد في إطار رسالتها السامية في العناية بالمساجد وتوفير أعلى معايير السلامة فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تغلق 3 مساجد مؤقتًا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ثلاثة مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً، 272 مسجداً، تم فتح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد إصابة به.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ أربعة منها بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: "الرياض، والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والقصيم ونجران وحائل"، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة الدعوة للمصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله من وباء كورونا، وأكدت مضيها في متابعة الجولات الرقابية والتعقيم بالمساجد في إطار رسالتها السامية في العناية بالمساجد وتوفير أعلى معايير السلامة فيها.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
02:07 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 3 مساجد مؤقتًا

في الرياض والشمالية بعد ثبوت حالات "كورونا"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
769

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ثلاثة مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 34 يوماً، 272 مسجداً، تم فتح 264 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت أن المساجد المغلقة هي مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين به، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد إصابة به.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجداً؛ أربعة منها بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بالمناطق التالية: "الرياض، والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف والقصيم ونجران وحائل"، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة الدعوة للمصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله من وباء كورونا، وأكدت مضيها في متابعة الجولات الرقابية والتعقيم بالمساجد في إطار رسالتها السامية في العناية بالمساجد وتوفير أعلى معايير السلامة فيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,338

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة