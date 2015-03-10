ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بنسبة تزيد على 50% في غضون 24 ساعة. وأعلن المكتب الاتحادي للصحة أن عدد الحالات المؤكدة وصل اليوم إلى 476 حالة بزيادة بمقدار 164 حالة مقارنة بعددها أمس, مبينًا أن أكثر المقاطعات تسجيلاً لحالات الإصابة وبفارق كبير، هي مقاطعة تيسينو الواقعة جنوب البلاد والناطقة بالإيطالية، وهي المقاطعة التي يحيط بجزء منها إقليم لومباردي الإيطالي الذي يعاني أزمة متفاقمة جراء انتشار الفيروس المتحور. وبلغ عدد حالات الإصابة في تيسينو اليوم أكثر من 90 حالة مؤكدة، كما وقعت في المقاطعة حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض، وهي ثالث حالة من نوعها في سويسرا، وهي لامرأة تبلغ 80 عامًا، أُصِيبت بالعدوى وكانت تعاني أمراضًا أخرى سابقة. من جانب آخر، أعلن رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية بيناراي فيجايان اليوم تعليق جميع الفعاليات العامة بالولاية وإغلاق دور السينما ومدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة وإعلان حالة الطوارئ، وذلك عقب إصابة ستة أشخاص آخرين بفيروس كورونا. يذكر أن أول حالات الإصابة بالفيروس في الهند جرى تسجيلها في كيرالا في شهر فبراير الماضي، ووضع ثلاثة طلاب كانوا قد سافروا لإقليم هوبي الصيني في الحجر الصحي، وتم علاجهم وخرجوا من المستشفى. وتم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الأيام القليلة الماضية، معظمها لأشخاص إما عادوا من إيطاليا أو خالطوا أشخاصًا زاروا إيطاليا ومن بين المصابين طفل .

سويسرا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا 50% في غضون 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-10 ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بنسبة تزيد على 50% في غضون 24 ساعة.

وأعلن المكتب الاتحادي للصحة أن عدد الحالات المؤكدة وصل اليوم إلى 476 حالة بزيادة بمقدار 164 حالة مقارنة بعددها أمس, مبينًا أن أكثر المقاطعات تسجيلاً لحالات الإصابة وبفارق كبير، هي مقاطعة تيسينو الواقعة جنوب البلاد والناطقة بالإيطالية، وهي المقاطعة التي يحيط بجزء منها إقليم لومباردي الإيطالي الذي يعاني أزمة متفاقمة جراء انتشار الفيروس المتحور.

وبلغ عدد حالات الإصابة في تيسينو اليوم أكثر من 90 حالة مؤكدة، كما وقعت في المقاطعة حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض، وهي ثالث حالة من نوعها في سويسرا، وهي لامرأة تبلغ 80 عامًا، أُصِيبت بالعدوى وكانت تعاني أمراضًا أخرى سابقة.

من جانب آخر، أعلن رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية بيناراي فيجايان اليوم تعليق جميع الفعاليات العامة بالولاية وإغلاق دور السينما ومدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة وإعلان حالة الطوارئ، وذلك عقب إصابة ستة أشخاص آخرين بفيروس كورونا.

يذكر أن أول حالات الإصابة بالفيروس في الهند جرى تسجيلها في كيرالا في شهر فبراير الماضي، ووضع ثلاثة طلاب كانوا قد سافروا لإقليم هوبي الصيني في الحجر الصحي، وتم علاجهم وخرجوا من المستشفى.

وتم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الأيام القليلة الماضية، معظمها لأشخاص إما عادوا من إيطاليا أو خالطوا أشخاصًا زاروا إيطاليا ومن بين المصابين طفل .

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 05:26 PM

سويسرا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا 50% في غضون 24 ساعة ولاية كيرالا الهندية تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد تسجيل 6 حالات جديدة





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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بنسبة تزيد على 50% في غضون 24 ساعة.

وأعلن المكتب الاتحادي للصحة أن عدد الحالات المؤكدة وصل اليوم إلى 476 حالة بزيادة بمقدار 164 حالة مقارنة بعددها أمس, مبينًا أن أكثر المقاطعات تسجيلاً لحالات الإصابة وبفارق كبير، هي مقاطعة تيسينو الواقعة جنوب البلاد والناطقة بالإيطالية، وهي المقاطعة التي يحيط بجزء منها إقليم لومباردي الإيطالي الذي يعاني أزمة متفاقمة جراء انتشار الفيروس المتحور.

وبلغ عدد حالات الإصابة في تيسينو اليوم أكثر من 90 حالة مؤكدة، كما وقعت في المقاطعة حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض، وهي ثالث حالة من نوعها في سويسرا، وهي لامرأة تبلغ 80 عامًا، أُصِيبت بالعدوى وكانت تعاني أمراضًا أخرى سابقة.

من جانب آخر، أعلن رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية بيناراي فيجايان اليوم تعليق جميع الفعاليات العامة بالولاية وإغلاق دور السينما ومدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة وإعلان حالة الطوارئ، وذلك عقب إصابة ستة أشخاص آخرين بفيروس كورونا.

يذكر أن أول حالات الإصابة بالفيروس في الهند جرى تسجيلها في كيرالا في شهر فبراير الماضي، ووضع ثلاثة طلاب كانوا قد سافروا لإقليم هوبي الصيني في الحجر الصحي، وتم علاجهم وخرجوا من المستشفى.

وتم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الأيام القليلة الماضية، معظمها لأشخاص إما عادوا من إيطاليا أو خالطوا أشخاصًا زاروا إيطاليا ومن بين المصابين طفل .