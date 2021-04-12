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"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً

في 8 مناطق بعد ثبوت 18 إصابة بـ"كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 18 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يوماً؛ 570 مسجداً، تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، و4 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها، و3 مساجد في منطقة المدينة المنورة تم رصد 3 حالات بها، ومسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بهما، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى أنه تم إعادة فتح 16 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة عسير، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ وذلك لسلامة وصحة المصلين.

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 18 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يوماً؛ 570 مسجداً، تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، و4 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها، و3 مساجد في منطقة المدينة المنورة تم رصد 3 حالات بها، ومسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بهما، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى أنه تم إعادة فتح 16 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة عسير، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ وذلك لسلامة وصحة المصلين.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
02:09 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 18 مسجداً مؤقتاً

في 8 مناطق بعد ثبوت 18 إصابة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 18 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يوماً؛ 570 مسجداً، تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 5 مساجد في منطقة القصيم تم رصد 5 حالات إصابة بها، و4 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 4 حالات إصابة بها، و3 مساجد في منطقة المدينة المنورة تم رصد 3 حالات بها، ومسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بهما، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى أنه تم إعادة فتح 16 مسجداً؛ خمسة مساجد بمنطقة عسير، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدان في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ وذلك لسلامة وصحة المصلين.

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