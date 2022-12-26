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حائل.. "شتاء درب زبيدة" بـ"لينة التاريخية" يواصل فعالياته لليوم الثاني

تشمل العرضة السعودية وعزفًا على العود وسامري وألعابًا منوعة

يواصل موسم شتاء درب زبيدة بقرية لينة التاريخية، عصر اليوم السبت، فعالياته لليوم الثاني بإشراف وتنظيم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وتشتمل فعاليات اليوم الثاني التي تقام في سوق لينة الأثري التاريخي؛ على العرضة السعودية، وعزف آلة العود، وسامري حائل، إضافة إلى فعاليات الألعاب التي تشمل رمي السهم، ولعبة البلوت، ولعبة الكيرم، ولعبة الـVR، والألعاب الكرنفالية.

وكانت انطلاقة موسم شتاء درب زبيدة، أمس الجمعة، بدأت بالعرضة السعودية، وانتهت بأمسية غنائية، تخللها عدد من الفقرات الترفيهية، إلى جانب الأسر المنتجة.

ويستمر موسم شتاء درب زبيدة حتى 26 فبراير 2022م، ويقام في منطقتين رئيسيتين بقرية لينة؛ هما: قصر الملك عبدالعزيز، ومنطقة السوق الأثري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. "شتاء درب زبيدة" بـ"لينة التاريخية" يواصل فعالياته لليوم الثاني
سبق

يواصل موسم شتاء درب زبيدة بقرية لينة التاريخية، عصر اليوم السبت، فعالياته لليوم الثاني بإشراف وتنظيم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وتشتمل فعاليات اليوم الثاني التي تقام في سوق لينة الأثري التاريخي؛ على العرضة السعودية، وعزف آلة العود، وسامري حائل، إضافة إلى فعاليات الألعاب التي تشمل رمي السهم، ولعبة البلوت، ولعبة الكيرم، ولعبة الـVR، والألعاب الكرنفالية.

وكانت انطلاقة موسم شتاء درب زبيدة، أمس الجمعة، بدأت بالعرضة السعودية، وانتهت بأمسية غنائية، تخللها عدد من الفقرات الترفيهية، إلى جانب الأسر المنتجة.

ويستمر موسم شتاء درب زبيدة حتى 26 فبراير 2022م، ويقام في منطقتين رئيسيتين بقرية لينة؛ هما: قصر الملك عبدالعزيز، ومنطقة السوق الأثري.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
02:36 PM

حائل.. "شتاء درب زبيدة" بـ"لينة التاريخية" يواصل فعالياته لليوم الثاني

تشمل العرضة السعودية وعزفًا على العود وسامري وألعابًا منوعة

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منصور الشلاقي - حائل
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1,497

يواصل موسم شتاء درب زبيدة بقرية لينة التاريخية، عصر اليوم السبت، فعالياته لليوم الثاني بإشراف وتنظيم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وتشتمل فعاليات اليوم الثاني التي تقام في سوق لينة الأثري التاريخي؛ على العرضة السعودية، وعزف آلة العود، وسامري حائل، إضافة إلى فعاليات الألعاب التي تشمل رمي السهم، ولعبة البلوت، ولعبة الكيرم، ولعبة الـVR، والألعاب الكرنفالية.

وكانت انطلاقة موسم شتاء درب زبيدة، أمس الجمعة، بدأت بالعرضة السعودية، وانتهت بأمسية غنائية، تخللها عدد من الفقرات الترفيهية، إلى جانب الأسر المنتجة.

ويستمر موسم شتاء درب زبيدة حتى 26 فبراير 2022م، ويقام في منطقتين رئيسيتين بقرية لينة؛ هما: قصر الملك عبدالعزيز، ومنطقة السوق الأثري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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