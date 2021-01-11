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هنا مواعيد الرحلات.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وقطر اليوم

عبر الرياض ويُتوقع أن تسير طائرات من جدة إلى الدوحة في وقت لاحق

تُستأنف الرحلات الجوية بين السعودية وقطر اليوم؛ حيث ستُقلع أول طائرة تجارية من الدوحة في الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة؛ لتصل إلى المملكة في الساعة الثالثة وعشر دقائق؛ بحسب جدول شركة الطيران.

ووفق قناة "الإخبارية" ستقلع طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من الرياض إلى الدوحة في الرابعة وأربعين دقيقة؛ بحسب جدولة الرحلات.

ومن المتوقع أن تسير طائرات من مدينة جدة إلى الدوحة في وقت لاحق.

ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين البلدين اليوم الاثنين؛ بحسب ما أعلنته الخطوط الجوية بالبلدين؛ وذلك في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيرًا بين أطراف الأزمة الخليجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا مواعيد الرحلات.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وقطر اليوم
سبق

تُستأنف الرحلات الجوية بين السعودية وقطر اليوم؛ حيث ستُقلع أول طائرة تجارية من الدوحة في الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة؛ لتصل إلى المملكة في الساعة الثالثة وعشر دقائق؛ بحسب جدول شركة الطيران.

ووفق قناة "الإخبارية" ستقلع طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من الرياض إلى الدوحة في الرابعة وأربعين دقيقة؛ بحسب جدولة الرحلات.

ومن المتوقع أن تسير طائرات من مدينة جدة إلى الدوحة في وقت لاحق.

ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين البلدين اليوم الاثنين؛ بحسب ما أعلنته الخطوط الجوية بالبلدين؛ وذلك في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيرًا بين أطراف الأزمة الخليجية.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
01:51 PM

هنا مواعيد الرحلات.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وقطر اليوم

عبر الرياض ويُتوقع أن تسير طائرات من جدة إلى الدوحة في وقت لاحق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُستأنف الرحلات الجوية بين السعودية وقطر اليوم؛ حيث ستُقلع أول طائرة تجارية من الدوحة في الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة؛ لتصل إلى المملكة في الساعة الثالثة وعشر دقائق؛ بحسب جدول شركة الطيران.

ووفق قناة "الإخبارية" ستقلع طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من الرياض إلى الدوحة في الرابعة وأربعين دقيقة؛ بحسب جدولة الرحلات.

ومن المتوقع أن تسير طائرات من مدينة جدة إلى الدوحة في وقت لاحق.

ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين البلدين اليوم الاثنين؛ بحسب ما أعلنته الخطوط الجوية بالبلدين؛ وذلك في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيرًا بين أطراف الأزمة الخليجية.

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