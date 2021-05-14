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مغادرة أولى رحلات المواطنين الراغبين في العودة من أستراليا

متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بشأن تسهيل عودة المواطنين الراغبين من الخارج إلى المملكة، وبمتابعة من وزير الخارجية، غادرت الدفعة الأولى من أستراليا صباح اليوم، متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان بن هزاع المطيري، وعدد من أعضاء السفارة.

وبهذه المناسبة رفع السفير "السليم" في تصريح له، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على دعمهما غير المحدود للمواطن في الداخل والخارج، وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم.

كما قدّم شكره لوزير الخارجية على متابعته المستمرة لسير الإجراءات؛ التي سبقها توفير جميع الخدمات والتسهيلات لهم؛ لضمان عودتهم لأرض الوطن محفوفين بكل رعاية واهتمام.

من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين المغادرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا، على ما قدّمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

عودة المواطنين إلى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغادرة أولى رحلات المواطنين الراغبين في العودة من أستراليا
سبق

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بشأن تسهيل عودة المواطنين الراغبين من الخارج إلى المملكة، وبمتابعة من وزير الخارجية، غادرت الدفعة الأولى من أستراليا صباح اليوم، متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان بن هزاع المطيري، وعدد من أعضاء السفارة.

وبهذه المناسبة رفع السفير "السليم" في تصريح له، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على دعمهما غير المحدود للمواطن في الداخل والخارج، وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم.

كما قدّم شكره لوزير الخارجية على متابعته المستمرة لسير الإجراءات؛ التي سبقها توفير جميع الخدمات والتسهيلات لهم؛ لضمان عودتهم لأرض الوطن محفوفين بكل رعاية واهتمام.

من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين المغادرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا، على ما قدّمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:37 PM

مغادرة أولى رحلات المواطنين الراغبين في العودة من أستراليا

متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيدني
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بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بشأن تسهيل عودة المواطنين الراغبين من الخارج إلى المملكة، وبمتابعة من وزير الخارجية، غادرت الدفعة الأولى من أستراليا صباح اليوم، متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان بن هزاع المطيري، وعدد من أعضاء السفارة.

وبهذه المناسبة رفع السفير "السليم" في تصريح له، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على دعمهما غير المحدود للمواطن في الداخل والخارج، وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة لضمان سلامتهم وتسهيل عودتهم.

كما قدّم شكره لوزير الخارجية على متابعته المستمرة لسير الإجراءات؛ التي سبقها توفير جميع الخدمات والتسهيلات لهم؛ لضمان عودتهم لأرض الوطن محفوفين بكل رعاية واهتمام.

من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين المغادرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا، على ما قدّمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

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