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مطار الدوادمي يستقبل أولى الرحلات الداخلية وسط إجراءات احترازية ووقائية

التزام تام من المسافرين والعاملين

استقبل مطار محافظة الدوادمي أمس أولى الرحلات الجوية الداخلية -بعد استئنافها- قادمةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وشهدت صالات المطار التزامًا تامًّا من المسافرين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم من خلال تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات وإجراء قياس درجة الحرارة في نقاط الفحص.

وكانت إدارة المطار قامت بتحديد آلية الدخول وتخصيص نقاط الفرز في الصالات لقياس درجة حرارة المسافرين والعاملين، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات الصحية عند تلك النقاط، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد الجسدي على مقاعد الانتظار ووسائل النقل المخصصة، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

مطار محافظة الدوادمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الدوادمي يستقبل أولى الرحلات الداخلية وسط إجراءات احترازية ووقائية
سبق

استقبل مطار محافظة الدوادمي أمس أولى الرحلات الجوية الداخلية -بعد استئنافها- قادمةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وشهدت صالات المطار التزامًا تامًّا من المسافرين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم من خلال تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات وإجراء قياس درجة الحرارة في نقاط الفحص.

وكانت إدارة المطار قامت بتحديد آلية الدخول وتخصيص نقاط الفرز في الصالات لقياس درجة حرارة المسافرين والعاملين، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات الصحية عند تلك النقاط، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد الجسدي على مقاعد الانتظار ووسائل النقل المخصصة، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
04:30 PM

مطار الدوادمي يستقبل أولى الرحلات الداخلية وسط إجراءات احترازية ووقائية

التزام تام من المسافرين والعاملين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوادمي
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استقبل مطار محافظة الدوادمي أمس أولى الرحلات الجوية الداخلية -بعد استئنافها- قادمةً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وشهدت صالات المطار التزامًا تامًّا من المسافرين والعاملين بالتقيد بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم من خلال تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات وإجراء قياس درجة الحرارة في نقاط الفحص.

وكانت إدارة المطار قامت بتحديد آلية الدخول وتخصيص نقاط الفرز في الصالات لقياس درجة حرارة المسافرين والعاملين، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير المعقمات الصحية عند تلك النقاط، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد الجسدي على مقاعد الانتظار ووسائل النقل المخصصة، إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري، وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

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