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مصحوبة برياح نشطة.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تتواصل حتى السادسة مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصحوبة برياح نشطة.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
12:24 PM

مصحوبة برياح نشطة.. "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على عسير

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تتواصل حتى السادسة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
686

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (النماص، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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