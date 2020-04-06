"رئاسة الحرمين" تناقش عن بُعد خططها الدراسية ومستوى الطلاب والطالبات

خلال اجتماع عُقد أمس برئاسة وكيل الرئيس للشؤون العلمية والفكرية

عقد مجلس الوكالة للشؤون العلمية والفكرية التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، الاجتماع الدوري عن بُعد برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني؛ بحضور أعضاء المجلس من مديري العموم بالوكالة.

وناقش الاجتماع الخطط الدراسية البديلة لكلية الحرم والمعهد وتطبيقها العمليات الدراسية والتعليمية عن بُعد ومدى استفادة الدارسين، وكيفية تطوير العمليات التعليمية في ظل الظروف الراهنة والخطط الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها جميع الجهات الحكومية بالمملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشهد الاجتماع استعراض أعمال الإدارات العامة التابعة للوكالة العلمية والفكرية ومنها الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية فيما يختص بمعهد الحرم وكلية الحرم وفاعلية التعليم عن بُعد، ومستوى الطلاب والطالبات وما يحتاجون إليه من دعم وتطوير بما يواكب هذه المرحلة واستعداداً للامتحانات.

وتمت مناقشة أعمال الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام والوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال عن بُعد لخدمة المستفيدين من برامجها حسب الخطة التنفيذية للإدارة.

وتم بحث خطة مكتبة الحرم المكي الشريف وما تم طرحه من كتب إلكترونية ومخطوطات تخدم جانب الباحثين ومناقشة خطة عمل الإدارة العامة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي وما تم تقديمه من مشاريع بحثية وسير عمل المجلة المحكمة.