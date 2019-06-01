النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حائل.. احتراق منزل لسوء التمديدات الكهربائية في سقفه

الدفاع المدني أخمد النيران.. ونقل 14 حالة إلى المستشفى

تسبب سوء التمديدات الكهربائية في سقف أحد المنازل الشعبية بقرية الصبيحية، على مسافة 80 كم شمال غرب حائل، في اندلاع حريق بالمنزل، وتعرض 14 شخصاً بالمنزل للاختناق، قبل نقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الإطفاء كافحت الحريق صباح اليوم، وسيطرت على النيران، وتم نقل 14 حالة إلى المستشفى معظمها ذات إصابات طفيفة وغادرت المستشفى.

وشدد على أهمية تحقيق السلامة في المنزل، وإزالة مسببات الخطر مع التحذير من أن كواشف الدخان فعّالة في التقليل من آثار مثل هذه الحوادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل.. احتراق منزل لسوء التمديدات الكهربائية في سقفه
سبق

تسبب سوء التمديدات الكهربائية في سقف أحد المنازل الشعبية بقرية الصبيحية، على مسافة 80 كم شمال غرب حائل، في اندلاع حريق بالمنزل، وتعرض 14 شخصاً بالمنزل للاختناق، قبل نقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الإطفاء كافحت الحريق صباح اليوم، وسيطرت على النيران، وتم نقل 14 حالة إلى المستشفى معظمها ذات إصابات طفيفة وغادرت المستشفى.

وشدد على أهمية تحقيق السلامة في المنزل، وإزالة مسببات الخطر مع التحذير من أن كواشف الدخان فعّالة في التقليل من آثار مثل هذه الحوادث.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
03:02 PM

حائل.. احتراق منزل لسوء التمديدات الكهربائية في سقفه

الدفاع المدني أخمد النيران.. ونقل 14 حالة إلى المستشفى

A A A
خالد السليمي - حائل
2
4,351

تسبب سوء التمديدات الكهربائية في سقف أحد المنازل الشعبية بقرية الصبيحية، على مسافة 80 كم شمال غرب حائل، في اندلاع حريق بالمنزل، وتعرض 14 شخصاً بالمنزل للاختناق، قبل نقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الإطفاء كافحت الحريق صباح اليوم، وسيطرت على النيران، وتم نقل 14 حالة إلى المستشفى معظمها ذات إصابات طفيفة وغادرت المستشفى.

وشدد على أهمية تحقيق السلامة في المنزل، وإزالة مسببات الخطر مع التحذير من أن كواشف الدخان فعّالة في التقليل من آثار مثل هذه الحوادث.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,845

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة