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متحدث "الصحة" لـ"سبق": البدناء من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا

أوصى الجميع بضرورة الحفاظ دائماً على السلوكيات الغذائيّة السليمة

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من مخاطر السمنة التي تؤدي للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية، والتي تجعل المصابين بها يتأثرون بشكل أكير بمضاعفات فيروس كورونا.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ"سبق" اليوم خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد بخصوص مخاطر السمنة المفرطة التي تجعل المصابين بها من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال "العبدالعالي": السمنة المفرطة لا شك بأنها تحمل مخاطر متعددة لعدة أمراض، بعض الدراسات أشارت إلى من هم مصابون بالسمنة المفرطة، عند تعرضهم للإصابة بالفيروس ستكون الأعراض والمضاعفات عليهم أكثر من غيرهم وذلك نتيجة لأن السمنة المفرطة تؤدي إلى التأثير أساساً على الجهاز التّنفّسي.

وأضاف: نعلم أن من لديهم مشاكل صحيّة مرتبطة بالجهاز التّنفّسي سواء كانت بالتدخين أو الأمراض المزمنة المرتبطة بالجهاز التّنفّسي أو السمنة المفرطة يكون لديهم عرضة أكبر للمضاعفات ووجود حالات حرجة، ووجود مشاكل صحية ناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس.

وأردف: التوصية والنصيحة العامة للجميع هي الحفاظ دائماً على سلوكيات صحيّة غذائيّة أو غيرها تجعلنا طوال الفترات ليس فقط فترة هذه الجائحة في أمان صحّي، وفي حالة صحيّة أفضل سواء عند التعرض لهذا الفيروس أو غيره من الفيروسات أو حتى الأمراض الأخرى التي لا ترتبط بالأمراض المعدية كأمراض الجهاز التّنفّسي أو تصلّب الشراين أو غيره.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" لـ"سبق": البدناء من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا
سبق

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من مخاطر السمنة التي تؤدي للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية، والتي تجعل المصابين بها يتأثرون بشكل أكير بمضاعفات فيروس كورونا.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ"سبق" اليوم خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد بخصوص مخاطر السمنة المفرطة التي تجعل المصابين بها من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال "العبدالعالي": السمنة المفرطة لا شك بأنها تحمل مخاطر متعددة لعدة أمراض، بعض الدراسات أشارت إلى من هم مصابون بالسمنة المفرطة، عند تعرضهم للإصابة بالفيروس ستكون الأعراض والمضاعفات عليهم أكثر من غيرهم وذلك نتيجة لأن السمنة المفرطة تؤدي إلى التأثير أساساً على الجهاز التّنفّسي.

وأضاف: نعلم أن من لديهم مشاكل صحيّة مرتبطة بالجهاز التّنفّسي سواء كانت بالتدخين أو الأمراض المزمنة المرتبطة بالجهاز التّنفّسي أو السمنة المفرطة يكون لديهم عرضة أكبر للمضاعفات ووجود حالات حرجة، ووجود مشاكل صحية ناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس.

وأردف: التوصية والنصيحة العامة للجميع هي الحفاظ دائماً على سلوكيات صحيّة غذائيّة أو غيرها تجعلنا طوال الفترات ليس فقط فترة هذه الجائحة في أمان صحّي، وفي حالة صحيّة أفضل سواء عند التعرض لهذا الفيروس أو غيره من الفيروسات أو حتى الأمراض الأخرى التي لا ترتبط بالأمراض المعدية كأمراض الجهاز التّنفّسي أو تصلّب الشراين أو غيره.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
06:01 PM

متحدث "الصحة" لـ"سبق": البدناء من أكثر الفئات تأثراً بمضاعفات كورونا

أوصى الجميع بضرورة الحفاظ دائماً على السلوكيات الغذائيّة السليمة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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1,575

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، من مخاطر السمنة التي تؤدي للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والأمراض التنفسية، والتي تجعل المصابين بها يتأثرون بشكل أكير بمضاعفات فيروس كورونا.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ"سبق" اليوم خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد بخصوص مخاطر السمنة المفرطة التي تجعل المصابين بها من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال "العبدالعالي": السمنة المفرطة لا شك بأنها تحمل مخاطر متعددة لعدة أمراض، بعض الدراسات أشارت إلى من هم مصابون بالسمنة المفرطة، عند تعرضهم للإصابة بالفيروس ستكون الأعراض والمضاعفات عليهم أكثر من غيرهم وذلك نتيجة لأن السمنة المفرطة تؤدي إلى التأثير أساساً على الجهاز التّنفّسي.

وأضاف: نعلم أن من لديهم مشاكل صحيّة مرتبطة بالجهاز التّنفّسي سواء كانت بالتدخين أو الأمراض المزمنة المرتبطة بالجهاز التّنفّسي أو السمنة المفرطة يكون لديهم عرضة أكبر للمضاعفات ووجود حالات حرجة، ووجود مشاكل صحية ناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس.

وأردف: التوصية والنصيحة العامة للجميع هي الحفاظ دائماً على سلوكيات صحيّة غذائيّة أو غيرها تجعلنا طوال الفترات ليس فقط فترة هذه الجائحة في أمان صحّي، وفي حالة صحيّة أفضل سواء عند التعرض لهذا الفيروس أو غيره من الفيروسات أو حتى الأمراض الأخرى التي لا ترتبط بالأمراض المعدية كأمراض الجهاز التّنفّسي أو تصلّب الشراين أو غيره.

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