النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة التعاون الإسلامي تنظم الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة.. افتراضيا

في يومي 14 و15 ديسمبر الجاري

تنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة "افتراضيا"، بالتنسيق مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة.

ويبحث الاجتماع الذي ستحضره وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، عدة موضوعات مهمة على رأسها تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، والتحضيرات الجارية لمشاركة المنظمة في الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة (CSW) في مارس 2021 بنيويورك.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة التعاون الإسلامي تنظم الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة.. افتراضيا
سبق

تنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة "افتراضيا"، بالتنسيق مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة.

ويبحث الاجتماع الذي ستحضره وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، عدة موضوعات مهمة على رأسها تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، والتحضيرات الجارية لمشاركة المنظمة في الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة (CSW) في مارس 2021 بنيويورك.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
05:20 PM

أمانة التعاون الإسلامي تنظم الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة.. افتراضيا

في يومي 14 و15 ديسمبر الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
127

تنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمرأة "افتراضيا"، بالتنسيق مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة.

ويبحث الاجتماع الذي ستحضره وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني ببوركينا فاسو هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، عدة موضوعات مهمة على رأسها تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، والتحضيرات الجارية لمشاركة المنظمة في الدورة الخامسة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة (CSW) في مارس 2021 بنيويورك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,528
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,448
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,982

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة