"ابن فويز" ينوّه بالأمر الملكي بتحويل "تطوير الرياض" إلى "هيئة ملكية"

أشاد بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة لجميع الجوانب التنموية والاقتصادية

نوه سحمي بن شويمي بن فويز، المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، بصدور الأمر الملكي الكريم بتحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض".

وتفصيلاً، أشاد في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية بالاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، لجميع الجوانب التنموية والاقتصادية.

ولفت "ابن فويز" إلى رؤية السعودية 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة في العاصمة الرياض، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله-.