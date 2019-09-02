النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن فويز" ينوّه بالأمر الملكي بتحويل "تطوير الرياض" إلى "هيئة ملكية"

أشاد بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة لجميع الجوانب التنموية والاقتصادية

نوه سحمي بن شويمي بن فويز، المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، بصدور الأمر الملكي الكريم بتحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض".

وتفصيلاً، أشاد في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية بالاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، لجميع الجوانب التنموية والاقتصادية.

ولفت "ابن فويز" إلى رؤية السعودية 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة في العاصمة الرياض، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن فويز" ينوّه بالأمر الملكي بتحويل "تطوير الرياض" إلى "هيئة ملكية"
سبق

نوه سحمي بن شويمي بن فويز، المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، بصدور الأمر الملكي الكريم بتحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض".

وتفصيلاً، أشاد في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية بالاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، لجميع الجوانب التنموية والاقتصادية.

ولفت "ابن فويز" إلى رؤية السعودية 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة في العاصمة الرياض، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله-.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:20 PM

"ابن فويز" ينوّه بالأمر الملكي بتحويل "تطوير الرياض" إلى "هيئة ملكية"

أشاد بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة لجميع الجوانب التنموية والاقتصادية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
560

نوه سحمي بن شويمي بن فويز، المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، بصدور الأمر الملكي الكريم بتحويل "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض".

وتفصيلاً، أشاد في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية بالاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، لجميع الجوانب التنموية والاقتصادية.

ولفت "ابن فويز" إلى رؤية السعودية 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة في العاصمة الرياض، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله-.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,796
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,369
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,306
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,664

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة