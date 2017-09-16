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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7749.46 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 82.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7749.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بي سي آي، وأنابيب، ودور، ومجموعة الحكير، وباتك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بترو رابغ، وبتروكيم، والإتحاد التجاري، واللجين، واتحاد اتصالات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.93% و4.22%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، أميانتيت هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 33.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3667.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7749.46 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 82.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7749.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بي سي آي، وأنابيب، ودور، ومجموعة الحكير، وباتك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بترو رابغ، وبتروكيم، والإتحاد التجاري، واللجين، واتحاد اتصالات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.93% و4.22%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، أميانتيت هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 33.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3667.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
04:14 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7749.46 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,872

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 82.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7749.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بي سي آي، وأنابيب، ودور، ومجموعة الحكير، وباتك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بترو رابغ، وبتروكيم، والإتحاد التجاري، واللجين، واتحاد اتصالات، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.93% و4.22%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي، أميانتيت هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 33.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3667.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 201 صفقة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

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