أكثر من 1000 مفقود و71 قتيلاً في حريق كاليفورنيا

قائد الشرطة: بعض الأشخاص ربما يكون قد تمّ عدّهم مرتين

أفادت السلطات الأمريكية، في وقتٍ متأخرٍ، أمس، بأن حصيلة قتلى حرائق الغابات المدمّرة في شمال كاليفورنيا ارتفعت إلى 71 شخصاً؛ فضلاً عن أكثر من ألف شخص في عِداد المفقودين.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوتي كوري هونيا في مؤتمرٍ صحفي، إن عدد الأشخاص الذين لم يتحدّد مصيرهم ارتفع من 631 شخصاً إلى 1011 شخص، وفقًا للأرقام المؤقتة.

وأوضح هونيا؛ أن بعض الأشخاص ربما يكون قد تمّ عدّهم مرتين في الحصيلة الأخيرة.

وأصبح الحريق المسمّى "كامب فاير" هو الأكثر دماراً بين حرائق الغابات تاريخاً في كاليفورنيا وأكثرها تدميراً، حيث بلغ عدد القتلى ضعف عدد قتلى حريق جريفث بارك الذي اندلع عام 1933 في مقاطعة لوس أنجلوس، الذي أدّى إلى مقتل 29 شخصاً.

ويتوجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إلى كاليفورنيا اليوم السبت، لزيارة ضحايا حرائق الغابات.