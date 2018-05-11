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ارتفاع أسعار النفط  بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها

صعد سعر برميل مزيج "برنت"  فوق مستوى 31 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد إعلان السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة، وفقاً لـ"بلومبرغ":
فقد صعد سعر برميل مزيج "برنت" عقب الإعلان عن القرار فوق مستوى 31 دولارًا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26%.
في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 24.82 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق، وفقًا لما أظهرته وكالة "بلومبرغ".
وفي وقت سابق أعلنت المملكة عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميًا في شهر يونيو المقبل.
وقالت وزارة الطاقة إنها وجهت شركة "أرامكو" إلى تخفيض إنتاجها من الخام للشهر القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع أسعار النفط  بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد إعلان السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة، وفقاً لـ"بلومبرغ":
فقد صعد سعر برميل مزيج "برنت" عقب الإعلان عن القرار فوق مستوى 31 دولارًا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26%.
في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 24.82 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق، وفقًا لما أظهرته وكالة "بلومبرغ".
وفي وقت سابق أعلنت المملكة عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميًا في شهر يونيو المقبل.
وقالت وزارة الطاقة إنها وجهت شركة "أرامكو" إلى تخفيض إنتاجها من الخام للشهر القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
05:34 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
06:50 PM

ارتفاع أسعار النفط  بعد إعلان السعودية خفضًا إضافيًا في إنتاجها

صعد سعر برميل مزيج "برنت"  فوق مستوى 31 دولارًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد إعلان السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة، وفقاً لـ"بلومبرغ":
فقد صعد سعر برميل مزيج "برنت" عقب الإعلان عن القرار فوق مستوى 31 دولارًا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26%.
في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 24.82 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق، وفقًا لما أظهرته وكالة "بلومبرغ".
وفي وقت سابق أعلنت المملكة عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميًا في شهر يونيو المقبل.
وقالت وزارة الطاقة إنها وجهت شركة "أرامكو" إلى تخفيض إنتاجها من الخام للشهر القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميًا.

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