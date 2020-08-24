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جامعة نجران تعلن طرح الجداول الدراسية وتتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً

العمري: نحرص على إضافة مزيد من الخدمات لتسهيل العمليات الأكاديمية للطلاب

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، طرحها الجداول الدراسية للفصل الأول 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.

وبيّن وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة بادرت بإتاحة هذه الخدمة مبكراً للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحاً آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني، ثم المقررات المسجلة.

وأفاد العمري؛ بأن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، حتى يوم السبت المقبل، مشيراً إلى حرص العمادة على إضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاج إليها خلال مسيرته التعليمية.

جامعة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة نجران تعلن طرح الجداول الدراسية وتتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، طرحها الجداول الدراسية للفصل الأول 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.

وبيّن وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة بادرت بإتاحة هذه الخدمة مبكراً للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحاً آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني، ثم المقررات المسجلة.

وأفاد العمري؛ بأن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، حتى يوم السبت المقبل، مشيراً إلى حرص العمادة على إضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاج إليها خلال مسيرته التعليمية.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
09:38 AM

جامعة نجران تعلن طرح الجداول الدراسية وتتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً

العمري: نحرص على إضافة مزيد من الخدمات لتسهيل العمليات الأكاديمية للطلاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، طرحها الجداول الدراسية للفصل الأول 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.

وبيّن وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن العمادة بادرت بإتاحة هذه الخدمة مبكراً للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحاً آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني، ثم المقررات المسجلة.

وأفاد العمري؛ بأن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة إلكترونياً اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، حتى يوم السبت المقبل، مشيراً إلى حرص العمادة على إضافة مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاج إليها خلال مسيرته التعليمية.

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