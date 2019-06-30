"مرور مكة" يضبط شابًا يبيع أجهزة وبراقات مثل المُستخدمة في المركبات الأمنية

استكمال أوراق القضية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص

نجحت إدارة مرور العاصمة المقدسة مساء أمس، في الإطاحة بشاب سعودي بعد أن ضبطته وبحوزته أنوار وبراقات وأصوات تشبه التي توضع على المركبات الأمنية يقوم ببيعها عبر أحد المواقع الشهيرة.

وتفصيلاً؛ رصد رجال البحث والتحري بشعبة السير بمرور العاصمة المقدسة إعلانًا لشخص يعرض سلعًا تركب على المركبات عبارة عن أضواء تحذيرية ومكبرات صوت وبراقات تشبه التي تركب على الدوريات السرية أو الرسمية.

وجّه وعلى الفور مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، مدير شعبة السير المكلف بضبط الشخص لقيامه ببيع أجهزة تشبه التي تستخدم للمركبات الأمنية الرسمية والسرية.

تابع رئيس شعبة السير المكلف بالتوجيه وتمكن رجال الشعبة من الوصول إلى الشخص، وتم ضبطه وبحوزته الأجهزة المحظورة، وجارٍ إكمال أوراق القضية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.