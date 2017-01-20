النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

امرأةٌ قادت سيارتها فوق نهر متجمد.. شاهد النهاية الكارثية

شيء واحد أثار ذهول كل من شاهد الفيديو

لا يعرف أحد هل قادت امرأة كندية سيارتها عمدًا بهذه السرعة الكبيرة فوق نهر جليدي متجمد، أم أنها انزلقت فوق النهر؛ لكن النهاية كانت كارثية على السيارة السيدان الصفراء التي استقرت تحت الجليد؛ بينما وقفت المرأة فوقها تلتقط سيلفي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت سيارة تقودها امرأة تسير بسرعة كبيرة فوق نهر متجمد في كندا.. وفي هذه الأثناء، حدث أسوأ ما يمكن توقعه؛ حيث تحطم الجليد وغاصت السيارة في مياه النهر الباردة للغاية.

ووقعت الحادثة في نهر ريدو في مقاطعة أوتاوا الكندية؛ بحسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.

ولحسن الحظ، تمكنت المرأة من النجاة، ووثقت إحدى الصور لحظات خرجت فيها من السيارة ووقفت على ظهرها، بينما كانت تغرق.

والغريب -حسب "الديلي ميل"- أن المرأة وقفت على ظهر السيارة الغارقة تلتقط صورة سيلفي مع سيارتها، غير عابئة بما حدث؛ وهو ما أثار ذهول كل من شاهد الفيديو.

وفي النهاية، تمكنت المرأة من الخروج عبر قوارب "الكاياك" التي تستخدم في السباقات والترفيه، وقد استخدم سكان المنطقة حبلًا لسحبها إلى بر الأمان.

وحسب الشرطة، تواجه المرأة تهمة الاستعمال الخطير للسيارة، بالقيادة فوق مسطح مياه متجمد وهو أمر غير قانوني في كندا، وقالت الشرطة محذرة: "لا يوجد جليد آمن لمثل هذه المخاطر".

وحسب "الديلي ميل"، فمن غير الواضح من أين أتت أو إلى أين تتجه؛ لكن أحد مستخدمي تويتر زعم أنه رآها "تمرق بسرعة كبيرة بجواره"، وقال: "ليس مستغربًا أنها قادت سيارتها فوق جليد النهر المتجمد".

ولا تزال السيارة في النهر، مع تحذير الشرطة من أن السيارة "يمكن أن تشكل خطرًا على المتفرجين الفضوليين الذين يغامرون بالخروج على الجليد".

الرئيسية/ محطات

اعلان
امرأةٌ قادت سيارتها فوق نهر متجمد.. شاهد النهاية الكارثية
سبق

لا يعرف أحد هل قادت امرأة كندية سيارتها عمدًا بهذه السرعة الكبيرة فوق نهر جليدي متجمد، أم أنها انزلقت فوق النهر؛ لكن النهاية كانت كارثية على السيارة السيدان الصفراء التي استقرت تحت الجليد؛ بينما وقفت المرأة فوقها تلتقط سيلفي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت سيارة تقودها امرأة تسير بسرعة كبيرة فوق نهر متجمد في كندا.. وفي هذه الأثناء، حدث أسوأ ما يمكن توقعه؛ حيث تحطم الجليد وغاصت السيارة في مياه النهر الباردة للغاية.

ووقعت الحادثة في نهر ريدو في مقاطعة أوتاوا الكندية؛ بحسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.

ولحسن الحظ، تمكنت المرأة من النجاة، ووثقت إحدى الصور لحظات خرجت فيها من السيارة ووقفت على ظهرها، بينما كانت تغرق.

والغريب -حسب "الديلي ميل"- أن المرأة وقفت على ظهر السيارة الغارقة تلتقط صورة سيلفي مع سيارتها، غير عابئة بما حدث؛ وهو ما أثار ذهول كل من شاهد الفيديو.

وفي النهاية، تمكنت المرأة من الخروج عبر قوارب "الكاياك" التي تستخدم في السباقات والترفيه، وقد استخدم سكان المنطقة حبلًا لسحبها إلى بر الأمان.

وحسب الشرطة، تواجه المرأة تهمة الاستعمال الخطير للسيارة، بالقيادة فوق مسطح مياه متجمد وهو أمر غير قانوني في كندا، وقالت الشرطة محذرة: "لا يوجد جليد آمن لمثل هذه المخاطر".

وحسب "الديلي ميل"، فمن غير الواضح من أين أتت أو إلى أين تتجه؛ لكن أحد مستخدمي تويتر زعم أنه رآها "تمرق بسرعة كبيرة بجواره"، وقال: "ليس مستغربًا أنها قادت سيارتها فوق جليد النهر المتجمد".

ولا تزال السيارة في النهر، مع تحذير الشرطة من أن السيارة "يمكن أن تشكل خطرًا على المتفرجين الفضوليين الذين يغامرون بالخروج على الجليد".

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
11:26 AM

امرأةٌ قادت سيارتها فوق نهر متجمد.. شاهد النهاية الكارثية

شيء واحد أثار ذهول كل من شاهد الفيديو

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
4,005

لا يعرف أحد هل قادت امرأة كندية سيارتها عمدًا بهذه السرعة الكبيرة فوق نهر جليدي متجمد، أم أنها انزلقت فوق النهر؛ لكن النهاية كانت كارثية على السيارة السيدان الصفراء التي استقرت تحت الجليد؛ بينما وقفت المرأة فوقها تلتقط سيلفي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت سيارة تقودها امرأة تسير بسرعة كبيرة فوق نهر متجمد في كندا.. وفي هذه الأثناء، حدث أسوأ ما يمكن توقعه؛ حيث تحطم الجليد وغاصت السيارة في مياه النهر الباردة للغاية.

ووقعت الحادثة في نهر ريدو في مقاطعة أوتاوا الكندية؛ بحسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.

ولحسن الحظ، تمكنت المرأة من النجاة، ووثقت إحدى الصور لحظات خرجت فيها من السيارة ووقفت على ظهرها، بينما كانت تغرق.

والغريب -حسب "الديلي ميل"- أن المرأة وقفت على ظهر السيارة الغارقة تلتقط صورة سيلفي مع سيارتها، غير عابئة بما حدث؛ وهو ما أثار ذهول كل من شاهد الفيديو.

وفي النهاية، تمكنت المرأة من الخروج عبر قوارب "الكاياك" التي تستخدم في السباقات والترفيه، وقد استخدم سكان المنطقة حبلًا لسحبها إلى بر الأمان.

وحسب الشرطة، تواجه المرأة تهمة الاستعمال الخطير للسيارة، بالقيادة فوق مسطح مياه متجمد وهو أمر غير قانوني في كندا، وقالت الشرطة محذرة: "لا يوجد جليد آمن لمثل هذه المخاطر".

وحسب "الديلي ميل"، فمن غير الواضح من أين أتت أو إلى أين تتجه؛ لكن أحد مستخدمي تويتر زعم أنه رآها "تمرق بسرعة كبيرة بجواره"، وقال: "ليس مستغربًا أنها قادت سيارتها فوق جليد النهر المتجمد".

ولا تزال السيارة في النهر، مع تحذير الشرطة من أن السيارة "يمكن أن تشكل خطرًا على المتفرجين الفضوليين الذين يغامرون بالخروج على الجليد".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,724

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة