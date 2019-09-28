رُزِق راجح عبدالله السبيعي، بمولود اسماه "عمر"، جعله الله من مواليد السعادة، وأنبته نباتاً حسناً.
"السبيعي" يُرزق بـ"عمر"
رُزِق راجح عبدالله السبيعي، بمولود اسماه "عمر"، جعله الله من مواليد السعادة، وأنبته نباتاً حسناً.
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"السبيعي" يُرزق بـ"عمر"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-28
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
07:51 PM
"السبيعي" يُرزق بـ"عمر"
رُزِق راجح عبدالله السبيعي، بمولود اسماه "عمر"، جعله الله من مواليد السعادة، وأنبته نباتاً حسناً.
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