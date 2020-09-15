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جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول

حدّدت العمادة 14 صفر المقبل موعداً أخيراً لإعادة القيد الدراسي

أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم، التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1441 / 1442 هـ، الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية لطلبة الانتساب وأعضاء هيئة التدريس.

وحددت العمادة تاريخ 14 صفر المقبل موعداً أخيراً لإعادة القيد على الفصل الدراسي، وتاريخ 21 من الشهر نفسه آخر موعد لتحديد مقر الاختبار، فيما يبدأ الحذف والإضافة في 22 ربيع الأول المقبل لمدة خمسة أيام، وفي تاريخ 29 من الشهر نفسه يبدأ الحذف والإضافة للحالات الطلابية الخاصة عن طريق مسجلي الكليات لمدة خمسة أيام.

وأكدت العمادة أن تاريخ 11 ربيع الآخر المقبل آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية، والاعتذار عن الفصل الدراسي، وكذلك استرداد الرسوم المالية، فيما تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 28 من الشهر نفسه.

جامعة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول
سبق

أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم، التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1441 / 1442 هـ، الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية لطلبة الانتساب وأعضاء هيئة التدريس.

وحددت العمادة تاريخ 14 صفر المقبل موعداً أخيراً لإعادة القيد على الفصل الدراسي، وتاريخ 21 من الشهر نفسه آخر موعد لتحديد مقر الاختبار، فيما يبدأ الحذف والإضافة في 22 ربيع الأول المقبل لمدة خمسة أيام، وفي تاريخ 29 من الشهر نفسه يبدأ الحذف والإضافة للحالات الطلابية الخاصة عن طريق مسجلي الكليات لمدة خمسة أيام.

وأكدت العمادة أن تاريخ 11 ربيع الآخر المقبل آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية، والاعتذار عن الفصل الدراسي، وكذلك استرداد الرسوم المالية، فيما تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 28 من الشهر نفسه.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
10:42 AM

جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول

حدّدت العمادة 14 صفر المقبل موعداً أخيراً لإعادة القيد الدراسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، اليوم، التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1441 / 1442 هـ، الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية لطلبة الانتساب وأعضاء هيئة التدريس.

وحددت العمادة تاريخ 14 صفر المقبل موعداً أخيراً لإعادة القيد على الفصل الدراسي، وتاريخ 21 من الشهر نفسه آخر موعد لتحديد مقر الاختبار، فيما يبدأ الحذف والإضافة في 22 ربيع الأول المقبل لمدة خمسة أيام، وفي تاريخ 29 من الشهر نفسه يبدأ الحذف والإضافة للحالات الطلابية الخاصة عن طريق مسجلي الكليات لمدة خمسة أيام.

وأكدت العمادة أن تاريخ 11 ربيع الآخر المقبل آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية، والاعتذار عن الفصل الدراسي، وكذلك استرداد الرسوم المالية، فيما تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 28 من الشهر نفسه.

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