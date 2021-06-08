أمانة جدة تغلق 31 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت 4170 جولة مع الجهات المعنية لمتابعة الامتثال

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4168 جولة رقابية مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عن إغلاق 31 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفِرَق الميدانية 118 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

ودعت الأمانة الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال التواصل مع مركز خدمة 940.