"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على شرورة

مصحوبة بتدنٍ في الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.