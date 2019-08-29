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سحب رعدية ورياح نشطة بتبوك.. "الأرصاد" تنبه و"المدني" يحذر

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الـتاسعة مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

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سحب رعدية ورياح نشطة بتبوك.. "الأرصاد" تنبه و"المدني" يحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
03:04 PM

سحب رعدية ورياح نشطة بتبوك.. "الأرصاد" تنبه و"المدني" يحذر

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الـتاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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1,406

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، تستمر حتى الساعة الـتاسعة مساءً.

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