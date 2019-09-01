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"سمان" يترجل عن منصبه.. و"أبو عنق" متحدثاً رسميًا لصحة المدينة

تولي المستشار الإعلامي حاتم سمان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة والمتحدث الرسمي لها، لسنوات واليوم أعلن ترجله عن منصبه ليعود إلى مدينة جدة، مقدم شكره لمدير صحة المدينة الدكتور عبدالحميد الصبحي الذي وافق على إعفائه بناءً على طلبه.

وقال سمان: ‏بعد بضع سنوات من العمل بالمدينة المنورة أعود مرة أخرى إلى مدينتي جدة، وبهذه المناسبة أشكر مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالحميد الصبحي لموافقته على طلب الإعفاء، متمنين التوفيق لمؤيد أبو عنق في مهام عمله مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة المنورة.

وعرف عن سمان خلال فترة عمله في المدينة المنورة بالتواصل المستمر مع زملائه، والتعامل بالشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة، كما أنه يقيم ملتقيات بين الحين والآخر، وذلك لتطوير مهارات موظفي العلاقات العامة والإعلام في مستشفيات منطقة المدينة المنورة.

يُذكر أن "سمان" من الكفاءات الإدارية والإعلامية، وتولى عدة أقسام، كان آخرها مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، قبل أن يترجل اليوم عن منصبه وعن المدينة المنورة.

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"سمان" يترجل عن منصبه.. و"أبو عنق" متحدثاً رسميًا لصحة المدينة
سبق

تولي المستشار الإعلامي حاتم سمان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة والمتحدث الرسمي لها، لسنوات واليوم أعلن ترجله عن منصبه ليعود إلى مدينة جدة، مقدم شكره لمدير صحة المدينة الدكتور عبدالحميد الصبحي الذي وافق على إعفائه بناءً على طلبه.

وقال سمان: ‏بعد بضع سنوات من العمل بالمدينة المنورة أعود مرة أخرى إلى مدينتي جدة، وبهذه المناسبة أشكر مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالحميد الصبحي لموافقته على طلب الإعفاء، متمنين التوفيق لمؤيد أبو عنق في مهام عمله مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة المنورة.

وعرف عن سمان خلال فترة عمله في المدينة المنورة بالتواصل المستمر مع زملائه، والتعامل بالشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة، كما أنه يقيم ملتقيات بين الحين والآخر، وذلك لتطوير مهارات موظفي العلاقات العامة والإعلام في مستشفيات منطقة المدينة المنورة.

يُذكر أن "سمان" من الكفاءات الإدارية والإعلامية، وتولى عدة أقسام، كان آخرها مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، قبل أن يترجل اليوم عن منصبه وعن المدينة المنورة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
04:41 PM

"سمان" يترجل عن منصبه.. و"أبو عنق" متحدثاً رسميًا لصحة المدينة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تولي المستشار الإعلامي حاتم سمان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة والمتحدث الرسمي لها، لسنوات واليوم أعلن ترجله عن منصبه ليعود إلى مدينة جدة، مقدم شكره لمدير صحة المدينة الدكتور عبدالحميد الصبحي الذي وافق على إعفائه بناءً على طلبه.

وقال سمان: ‏بعد بضع سنوات من العمل بالمدينة المنورة أعود مرة أخرى إلى مدينتي جدة، وبهذه المناسبة أشكر مدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالحميد الصبحي لموافقته على طلب الإعفاء، متمنين التوفيق لمؤيد أبو عنق في مهام عمله مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بصحة المدينة المنورة.

وعرف عن سمان خلال فترة عمله في المدينة المنورة بالتواصل المستمر مع زملائه، والتعامل بالشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة، كما أنه يقيم ملتقيات بين الحين والآخر، وذلك لتطوير مهارات موظفي العلاقات العامة والإعلام في مستشفيات منطقة المدينة المنورة.

يُذكر أن "سمان" من الكفاءات الإدارية والإعلامية، وتولى عدة أقسام، كان آخرها مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، قبل أن يترجل اليوم عن منصبه وعن المدينة المنورة.

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